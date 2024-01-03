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محافظ الجنوبية يؤكد متابعة خطط تطوير أبرز المشاريع والخدمات لعام 2024 وفق احتياجات الأهالي

1/3/2024 7:13:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) من‭ ‬منطلق‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬الدائم‭ ‬بين‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬والأهالي‭ ‬استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬المحافظة،‭ ‬جمعا‭ ‬من‭ ‬الوجهاء‭ ‬والاعيان‭ ‬والأهالي‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬الخياط‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬والمسؤولين‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭. ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬بالأهالي‭ ‬والحضور،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الرؤية‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬فإن‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات،‭ ‬بما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬والتطلعات‭.‬

وبيّن‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬المحافظة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬خطط‭ ‬تطوير‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬والخدمية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬لعام‭ ‬2024م،‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬والتي‭ ‬تهم‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬المحافظة،‭ ‬سعياً‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬وجودتها،‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الصورة‭ ‬التنموية‭ ‬والمستدامة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬كافة‭ ‬مناطق‭ ‬الجنوبية‭.‬

وأشاد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬بجهود‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬وتنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬والاحتفالات‭ ‬بالمحافظة‭ ‬خلال‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية،‭ ‬معربا‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬للجميع‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحلوا‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬ومسؤولية‭ ‬وطنية‭ ‬وتفاعلهم‭ ‬الإيجابي‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬البرامج‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬أقامتها‭ ‬المحافظة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬المنصرم‭ ‬2023م،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬سموه‭ ‬مواصلة‭ ‬الزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬والجولات‭ ‬التفقدية‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬بالتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭.‬

واستمع‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الملاحظات‭ ‬والمقترحات‭ ‬الامنية‭ ‬والخدمية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأهالي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬المتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬لكافة‭ ‬الملاحظات‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الخدمية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الصورة‭ ‬الحضارية‭ ‬للمحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬المجلس‭ ‬الأسبوعي،‭ ‬عبر‭ ‬الأهالي‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬الدائم‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬مع‭ ‬الأهالي،‭ ‬ومتابعة‭ ‬سموه‭ ‬الحثيثة‭ ‬لكافة‭ ‬احتياجات‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الأهالي‭ ‬والمواطنين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭.‬

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