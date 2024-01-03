محافظ الجنوبية يؤكد متابعة خطط تطوير أبرز المشاريع والخدمات لعام 2024 وفق احتياجات الأهالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) من منطلق تعزيز التواصل الدائم بين المحافظة الجنوبية والأهالي استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، في مجلس المحافظة، جمعا من الوجهاء والاعيان والأهالي من مختلف مناطق المحافظة الجنوبية، وذلك بحضور العميد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، وعدد من الضباط والمسؤولين من المحافظة. في مستهل اللقاء رحب سمو المحافظ بالأهالي والحضور، مؤكداً أنه في إطار الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فإن المحافظة الجنوبية حريصة على تعزيز التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم في شتى المجالات، بما من شأنه تحقيق المزيد من الخدمات والتطلعات.
وبيّن سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن جهود المحافظة مستمرة في متابعة خطط تطوير أبرز المشاريع التنموية والخدمية والاجتماعية لعام 2024م، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، والتي تهم الأهالي في نطاق المحافظة، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وجودتها، التي تعكس الصورة التنموية والمستدامة التي تشهدها كافة مناطق الجنوبية.
وأشاد سمو المحافظ بجهود جميع الجهات التي شاركت في إنجاح وتنظيم الفعاليات والاحتفالات بالمحافظة خلال الأعياد الوطنية، معربا سموه عن شكره للجميع على ما تحلوا به من التزام ومسؤولية وطنية وتفاعلهم الإيجابي مع مختلف البرامج الاستثنائية التي أقامتها المحافظة خلال العام المنصرم 2023م، كما أكد سموه مواصلة الزيارات الميدانية والجولات التفقدية للاطلاع على احتياجات المواطنين بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المختصة.
واستمع سمو المحافظ لعدد من الملاحظات والمقترحات الامنية والخدمية والاجتماعية من قبل الأهالي، مؤكداً سموه المتابعة الحثيثة لكافة الملاحظات الواردة من خلال التنسيق مع الجهات الخدمية التي تسهم في تحقيق الصورة الحضارية للمحافظة الجنوبية.
وفي ختام المجلس الأسبوعي، عبر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم على التواصل الدائم الذي يوليه سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية مع الأهالي، ومتابعة سموه الحثيثة لكافة احتياجات ومتطلبات الأهالي والمواطنين في شتى مناطق المحافظة.
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