خلال اجتماع مجلس أمانة العاصمة..الهملة الأعلى في التداولات العقارية بقيمة 62 مليون دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: مروة أحمد
عقد مجلس أمانة العاصمة اجتماعه الاعتيادي صباح أمس بالعاصمة وذلك بحضور الرئيس صالح طرادة ونائبه خلود القطـان إلى جانب الأعضاء ومدير عام أمانة العاصمة والقائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق م. محمد السهلي، بالإضافة إلى مشاركة مدير إدارة المعلومات والتطوير العقاري بمؤسسة التنظيم العقاري د. محمد هزيـم؛ لاستعراض منصة «عقاري».
وخلال الاجتماع استعرض د. هزيم أهم محتويات منصة «عقاري» مع التركيز على العاصمة، مشيرًا إلى أن المنصة تقوم على تجميع معلومـات حول القطاع العقاري في البحرين، لافتا إلى وجود حوالي 411 تداولا للأراضي في العاصمة ومتوسط سعر الأراضي فيها للقدم المربعة يصل إلى 45 دينارا، إلى جانب وجود 495 بناية في العاصمة المنامة.
كما تحدث عن أبرز المناطق التي حظيت بالنصيب الأكبر من التداولات من بين 15 منطقة في البحرين والتي كانت الهملة ووصلت فيها قيمة التداولات إلى 62 مليون دينار، وتلتها المالكية وديـار المحرق، كما تطرّق إلى وجود حوالي 2200 تداول عقاري في المحافظة الشمالية و751 في المحرق، مع إمكانية استعراض مثل هذه المعلومات للعامة من خلال المنصة.
كما نوّه إلى أن التنظيم العقاري بصدد العمل على تجديد آلية المعلومات المحدثة لتكون بشكل يومي، حيث تقوم المنصة الآن بتحديث بيانات الخارطة الحيوية كل 3 أيام وخلال أسبوع سيتم تحديثها بشكل يومي.
وبالنسبة إلى العاصمة فقد سجلت مؤخرًا 2400 تداول بمتوسط سعر بيع يصل إلى 60 دينارًا للقدم المربعة، وبالنسبة إلى المشاريع الموجودة على الخارطة فقد بلغت 17 مشروعًا بقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي 484 مليون دينار تقريبًا، وجرى التعاون مع منصة «بنايات» لاستعراض المعلومات المهمّة مع الحفاظ على خصوصية بعض المعلومات.
كما استعرض مدير إدارة المعلومات والتطوير العقاري بمؤسسة التنظيم العقاري إجمالي الأراضي في البحرين التي وصل إجماليها إلى 218 ألف أرض، منها 175 ألف أرض تم بناؤها، و43 ألف أخرى لم يتم بناؤها، وأشـار إلى أن المعلومات المتعلقة بالأراضي الموجودة في البحرين مخصصة للجهات الحكومية التي يمكنها وحدها الاطلاع عليها.
وفي العاصمة تم تسجيل حوالي 4 آلاف أرض غير مبنية، وحوالي 31 ألف أرض تم بناؤها، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص لا يملك خاصية استعراض الأراضي المبنية وغير المبنية وإنما تم تخصيص هذه الخدمة للجهات الحكومية فقط.
كما تحدث هزيم خلال الاجتماع عن السوق التأجيري، وأكد وجود 24 ألف عقد مسجل في البلديات تم ربطه في منصة «عقاري» ومتوسط الإيجارات يصل إلى 276 دينارا. وحول الفنادق فقد بيّنت المنصة وجود حوالي 111 فندقا في المنامة و98 شقة فندقية بمجموع 20 ألف غرفة.
كما قام مجلس أمانة العاصمة بالموافقة على تغيير تصنيفات عدّة عقارات توزعت في القضيبية، وتوبلي، وتوبلي «الكورة» وعقارين في سند وأخيرا في توبلي.
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