خلال اجتماع مجلس أمانة العاصمة..الهملة الأعلى في التداولات العقارية بقيمة 62 مليون دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





عقد‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬اجتماعه‭ ‬الاعتيادي‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بالعاصمة‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الرئيس‭ ‬صالح‭ ‬طرادة‭ ‬ونائبه‭ ‬خلود‭ ‬القطـان‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأعضاء‭ ‬ومدير‭ ‬عام‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬والقائم‭ ‬بأعمال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق‭ ‬م‭. ‬محمد‭ ‬السهلي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المعلومات‭ ‬والتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬بمؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬هزيـم؛‭ ‬لاستعراض‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬عقاري‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعرض‭ ‬د‭. ‬هزيم‭ ‬أهم‭ ‬محتويات‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬عقاري‮»‬‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬العاصمة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنصة‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬تجميع‭ ‬معلومـات‭ ‬حول‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬حوالي‭ ‬411‭ ‬تداولا‭ ‬للأراضي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬ومتوسط‭ ‬سعر‭ ‬الأراضي‭ ‬فيها‭ ‬للقدم‭ ‬المربعة‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬45‭ ‬دينارا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬وجود‭ ‬495‭ ‬بناية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة‭.‬

كما‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬أبرز‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬حظيت‭ ‬بالنصيب‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬التداولات‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬منطقة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬الهملة‭ ‬ووصلت‭ ‬فيها‭ ‬قيمة‭ ‬التداولات‭ ‬إلى‭ ‬62‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬وتلتها‭ ‬المالكية‭ ‬وديـار‭ ‬المحرق،‭ ‬كما‭ ‬تطرّق‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬حوالي‭ ‬2200‭ ‬تداول‭ ‬عقاري‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬و751‭ ‬في‭ ‬المحرق،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬استعراض‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬للعامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المنصة‭.‬

كما‭ ‬نوّه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬بصدد‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تجديد‭ ‬آلية‭ ‬المعلومات‭ ‬المحدثة‭ ‬لتكون‭ ‬بشكل‭ ‬يومي،‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬المنصة‭ ‬الآن‭ ‬بتحديث‭ ‬بيانات‭ ‬الخارطة‭ ‬الحيوية‭ ‬كل‭ ‬3‭ ‬أيام‭ ‬وخلال‭ ‬أسبوع‭ ‬سيتم‭ ‬تحديثها‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬فقد‭ ‬سجلت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬2400‭ ‬تداول‭ ‬بمتوسط‭ ‬سعر‭ ‬بيع‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬دينارًا‭ ‬للقدم‭ ‬المربعة،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المشاريع‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬فقد‭ ‬بلغت‭ ‬17‭ ‬مشروعًا‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬484‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬تقريبًا،‭ ‬وجرى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬بنايات‮»‬‭ ‬لاستعراض‭ ‬المعلومات‭ ‬المهمّة‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬خصوصية‭ ‬بعض‭ ‬المعلومات‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المعلومات‭ ‬والتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬بمؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬إجمالي‭ ‬الأراضي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬وصل‭ ‬إجماليها‭ ‬إلى‭ ‬218‭ ‬ألف‭ ‬أرض،‭ ‬منها‭ ‬175‭ ‬ألف‭ ‬أرض‭ ‬تم‭ ‬بناؤها،‭ ‬و43‭ ‬ألف‭ ‬أخرى‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬بناؤها،‭ ‬وأشـار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأراضي‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مخصصة‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬يمكنها‭ ‬وحدها‭ ‬الاطلاع‭ ‬عليها‭.‬

وفي‭ ‬العاصمة‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬حوالي‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬أرض‭ ‬غير‭ ‬مبنية،‭ ‬وحوالي‭ ‬31‭ ‬ألف‭ ‬أرض‭ ‬تم‭ ‬بناؤها،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬خاصية‭ ‬استعراض‭ ‬الأراضي‭ ‬المبنية‭ ‬وغير‭ ‬المبنية‭ ‬وإنما‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬فقط‭.‬

كما‭ ‬تحدث‭ ‬هزيم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬عن‭ ‬السوق‭ ‬التأجيري،‭ ‬وأكد‭ ‬وجود‭ ‬24‭ ‬ألف‭ ‬عقد‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬البلديات‭ ‬تم‭ ‬ربطه‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬عقاري‮»‬‭ ‬ومتوسط‭ ‬الإيجارات‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬276‭ ‬دينارا‭. ‬وحول‭ ‬الفنادق‭ ‬فقد‭ ‬بيّنت‭ ‬المنصة‭ ‬وجود‭ ‬حوالي‭ ‬111‭ ‬فندقا‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬و98‭ ‬شقة‭ ‬فندقية‭ ‬بمجموع‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬غرفة‭.‬

كما‭ ‬قام‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬تصنيفات‭ ‬عدّة‭ ‬عقارات‭ ‬توزعت‭ ‬في‭ ‬القضيبية،‭ ‬وتوبلي،‭ ‬وتوبلي‭ ‬‮«‬الكورة‮»‬‭ ‬وعقارين‭ ‬في‭ ‬سند‭ ‬وأخيرا‭ ‬في‭ ‬توبلي‭.‬