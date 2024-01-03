بحث التعاون والتنسيق القائم بين قوة الدفاع ووزارة المالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ورشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، وذلك بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، صباح أمس.
وبعد أن رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بوزير المالية والاقتصاد الوطني ومحافظ مصرف البحرين المركزي، تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات التعاون والتنسيق القائم بين قوة دفاع البحرين ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
MENAFN03012024000055011008ID1107682503
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.