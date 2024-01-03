بحث التعاون والتنسيق القائم بين قوة الدفاع ووزارة المالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبعد‭ ‬أن‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بوزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ومحافظ‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمجالات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬