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الملك يتلقى برقية شكر من أمير قطر

1/3/2024 7:13:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬جوابية‭ ‬من‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬برقية‭ ‬التهنئة‭ ‬التي‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬جلالته‭ ‬لسموه‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬لدولة‭ ‬قطر‭.‬

أعرب‭ ‬سمو‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تضمنته‭ ‬برقية‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬تمنيات‭ ‬طيبة‭ ‬ومشاعر‭ ‬أخوية‭ ‬صادقه،‭ ‬سائلًا‭ ‬الله‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يمتع‭ ‬جلالته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة،‭ ‬وأن‭ ‬يحقق‭ ‬لشعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالته‭ ‬الحكيمة‭.‬

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