أكثر من مائة قتيل في انفجارين خلال إحياء ذكرى مقتل سليماني بكرمان الإيرانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الإيراني،‭ ‬أحمد‭ ‬وحيدي،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬كرمان‭ ‬طبيعي،‭ ‬وتحت‭ ‬سيطرة‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‮»‬‭.‬

وتعهد‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬الرد‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الإرهابي‭ ‬في‭ ‬كرمان‭ ‬سيكون‭ ‬ساحقا،‭ ‬وفي‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‮»‬‭.‬

وإلى‭ ‬ذلك،‭ ‬صرح‭ ‬رئيس‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية،‭ ‬غلام‭ ‬حسين‭ ‬محسني‭ ‬إجئي،‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬ملزمة‭ ‬بكشف‭ ‬مرتكبي‭ ‬تفجيري‭ ‬كرمان‮»‬‭.‬

ونقل‭ ‬تلفزيون‭ (‬برس‭.‬تي‭.‬في‭) ‬الإيراني‭ ‬عن‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬كرمان،‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬البلاد،‭ ‬أن‭ ‬الانفجارين‭ ‬كانا‭ ‬‮«‬هجوما‭ ‬إرهابيا‮»‬‭.‬

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬مهر‮»‬‭ ‬الإيرانية‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تفجير‭ ‬العبوتين‭ ‬في‭ ‬مقبرة‭ ‬كرمان‭ ‬قرب‭ ‬قبر‭ ‬سليماني‭ ‬بأجهزة‭ ‬تحكم‭ ‬عن‭ ‬بعد‭.‬

وأضافت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬انفجاري‭ ‬كرمان‭ ‬استهدف‭ ‬القوى‭ ‬الأمنية‭ ‬المنظمة‭ ‬لمراسم‭ ‬إحياء‭ ‬ذكرى‭ ‬مقتل‭ ‬سليماني‮»‬‭.‬

ونسب‭ ‬التلفزيون‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الطوارئ‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬كرمان‭ ‬أن‭ ‬الانفجارين‭ ‬ناجمان‭ ‬عن‭ ‬عبوتين‭ ‬مفخختين‭ ‬في‭ ‬مقبرة‭ ‬كرمان،‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬قبر‭ ‬سليماني‭.‬

وذكر‭ ‬التلفزيون‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬المصابين‭ ‬سقطوا‭ ‬من‭ ‬جراء‭ ‬التدافع‭ ‬عقب‭ ‬الانفجارين‭.‬

وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الطوارئ‭ ‬الإيراني‭ ‬عن‭ ‬إعداد‭ ‬5‭ ‬مستشفيات‭ ‬لاستقبال‭ ‬مصابي‭ ‬انفجاري‭ ‬كرمان‭.‬

وأشارت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬كرمان‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬استنفار‭ ‬واستعداد‭ ‬لنقل‭ ‬الإصابات‭ ‬الخطرة‭ ‬إلى‭ ‬طهران‮»‬‭.‬

ونشرت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬مهر‮»‬‭ ‬للأنباء‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬لحظة‭ ‬وقوع‭ ‬الانفجار‭ ‬قرب‭ ‬تجمع‭ ‬لآلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬إحياء‭ ‬لذكرى‭ ‬سليماني‭.‬

وأعلن‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬الإيراني‭ ‬بداية‭ ‬عن‭ ‬سماع‭ ‬دوي‭ ‬انفجار‭ ‬قرب‭ ‬مسجد‭ ‬صاحب‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كرمان‭ ‬بجنوب‭ ‬إيران،‭ ‬حيث‭ ‬توجد‭ ‬مقبرة‭ ‬سليماني‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬أفاد‭ ‬التلفزيون‭ ‬عن‭ ‬‮«‬سماع‭ ‬دوي‭ ‬انفجار‭ ‬ثانٍ‮»‬‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬ذاته‭.‬