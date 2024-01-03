أكثر من مائة قتيل في انفجارين خلال إحياء ذكرى مقتل سليماني بكرمان الإيرانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) (العربية.نت): قُتل 103 أشخاص وأصيب أكثر من 188 أمس في إيران جراء انفجارين وقعا قرب مقبرة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة جوية أمريكية في العراق، وفق ما أفادت وسائل إعلام وجهات رسمية إيرانية.
وفي وقت لاحق، أعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أن «الوضع الآن في كرمان طبيعي، وتحت سيطرة القوات الأمنية».
وتعهد وزير الداخلية بأن «الرد على الهجوم الإرهابي في كرمان سيكون ساحقا، وفي أقرب وقت».
وإلى ذلك، صرح رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، بأن «الأجهزة الأمنية ملزمة بكشف مرتكبي تفجيري كرمان».
ونقل تلفزيون (برس.تي.في) الإيراني عن نائب محافظ كرمان، جنوب شرق البلاد، أن الانفجارين كانا «هجوما إرهابيا».
وأفادت وكالة «مهر» الإيرانية أنه تم تفجير العبوتين في مقبرة كرمان قرب قبر سليماني بأجهزة تحكم عن بعد.
وأضافت الوكالة أن «أحد انفجاري كرمان استهدف القوى الأمنية المنظمة لمراسم إحياء ذكرى مقتل سليماني».
ونسب التلفزيون إلى رئيس الطوارئ الطبية في كرمان أن الانفجارين ناجمان عن عبوتين مفخختين في مقبرة كرمان، على الطريق المؤدي إلى قبر سليماني.
وذكر التلفزيون أن بعض المصابين سقطوا من جراء التدافع عقب الانفجارين.
وأعلن رئيس جهاز الطوارئ الإيراني عن إعداد 5 مستشفيات لاستقبال مصابي انفجاري كرمان.
وأشارت وكالة «إرنا» إلى أن «المستشفيات في كرمان في حالة استنفار واستعداد لنقل الإصابات الخطرة إلى طهران».
ونشرت وكالة «مهر» للأنباء مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع الانفجار قرب تجمع لآلاف الأشخاص إحياء لذكرى سليماني.
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني بداية عن سماع دوي انفجار قرب مسجد صاحب الزمان في محافظة كرمان بجنوب إيران، حيث توجد مقبرة سليماني.
وفي وقت لاحق، أفاد التلفزيون عن «سماع دوي انفجار ثانٍ» في المكان ذاته.
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