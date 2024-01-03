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فتح باب التطعيم للأطفال من 5 إلى 11 عاما باللقاح المطور المضاد لفيروس كورونا

1/3/2024 7:13:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دعت‭ ‬الدكتورة‭ ‬بسمة‭ ‬الصفار‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬مكافحة‭ ‬الأمراض‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬الفئة‭ ‬العمرية‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬عاما‭ ‬إلى‭ ‬المبادرة‭ ‬بتطعيم‭ ‬أبنائهم‭ ‬باللقاح‭ ‬المطور‭ ‬المضاد‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬والمتحورات‭ ‬الجديدة‭ ‬منه،‭ ‬وذلك‭ ‬حمايةً‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬بالفيروس‭ ‬ومضاعفاته‭.‬

وأشارت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الصفار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التطعيم‭ ‬متوافر‭ ‬للفئة‭ ‬العمرية‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬حالة‭ ‬بوماهر‭ ‬الصحي،‭ ‬ومركز‭ ‬حمد‭ ‬كانو‭ ‬الصحي،‭ ‬ومركز‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬الصحي،‭ ‬ويمكن‭ ‬لأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬التوجه‭ ‬مع‭ ‬أبنائهم‭ ‬لأخذ‭ ‬اللقاح‭ ‬بدون‭ ‬موعد‭ ‬مسبق،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬المخصص‭ ‬لإعطاء‭ ‬هذا‭ ‬التطعيم‭ ‬المطور‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬المعلنة‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬30‭ ‬صباحًا‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬00‭ ‬مساءً‭.‬

ونوهت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الصفار‭ ‬بأهمية‭ ‬التعاون‭ ‬المجتمعي‭ ‬والمبادرة‭ ‬بأخذ‭ ‬التطعيم‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التحصين‭ ‬ضد‭ ‬الفيروس‭ ‬ومتحوراته‭ ‬ورفع‭ ‬معدل‭ ‬المناعة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬أعراض‭ ‬الفيروس‭ ‬ومضاعفاته‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الإصابة‭ ‬به‭.‬

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