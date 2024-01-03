فتح باب التطعيم للأطفال من 5 إلى 11 عاما باللقاح المطور المضاد لفيروس كورونا

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- Akhbar Al Khaleej) دعت الدكتورة بسمة الصفار رئيس قسم مكافحة الأمراض بوزارة الصحة أولياء أمور الفئة العمرية من 5 حتى 11 عاما إلى المبادرة بتطعيم أبنائهم باللقاح المطور المضاد لفيروس كورونا والمتحورات الجديدة منه، وذلك حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.
وأشارت الدكتورة الصفار إلى أن التطعيم متوافر للفئة العمرية من 5 حتى 11 عامًا في كل من مركز حالة بوماهر الصحي، ومركز حمد كانو الصحي، ومركز الشيخ جابر الصحي، ويمكن لأولياء الأمور التوجه مع أبنائهم لأخذ اللقاح بدون موعد مسبق، لافتةً إلى أن الوقت المخصص لإعطاء هذا التطعيم المطور في المراكز الصحية المعلنة سيكون من الساعة 7:30 صباحًا حتى الساعة 7:00 مساءً.
ونوهت الدكتورة الصفار بأهمية التعاون المجتمعي والمبادرة بأخذ التطعيم لما له من أهمية في تعزيز التحصين ضد الفيروس ومتحوراته ورفع معدل المناعة إلى جانب التقليل من أعراض الفيروس ومضاعفاته في حال الإصابة به.
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