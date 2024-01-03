“إثراء” يفتح باب التقديم على النسخة الثالثة من“إثراء المحتوى العربي”

الظهران – أصداف نيوز:

أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي“إثراء” اليوم، الدورة الثالثة من مبادرة“إثراء المحتوى العربي” بالشراكة مع الصندوق الثقافي، التي تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعنية بإنتاج محتوى عربي مقروء أو مسموع أو مرئي ، تعمل على تطوير منتجات المحتوى الثقافي العربي وتمكين المواهب وتنشيط القطاع الثقافي في المملكة، بوصفها أكبر مبادرة لدعم صناعة المحتوى العربي، ليستمر باب التسجيل مفتوحًا حتى 30 أبريل المقبل.

وحددت المبادرة ستة مسارات للمشاركة في هذه الدورة وهي : مسار المحتوى المرئي الذي يدعم المشاريع التي تندرج تحت فئتي“الأفلام الوثائقية” و”الرسوم المتحركة“، ومسار النشر الذي يدعم مشاريع الكتب التي تندرج تحت فئتي“الأدب والكتابة الإبداعية” و“القصص المصوّرة”، ومسار الترجمة الذي يدعم مشاريع ترجمة الكتب من اللغة العربية إلى لغات أخرى والعكس، ومسار ألعاب الفيديو الذي يدعم مشاريع ألعاب الفيديو التي يمكن تشغيلها على أي منصة إلكترونية، ومسار الموسيقى الذي يدعم مشاريع الموسيقى التي تعكس الثقافة المحلّية أو العربية، ومسار التدوين الصوتي“البودكاست”والذي يدعم مشاريع البودكاست التي تنشر محتوى حول أي موضوع متعلق بالثقافة المحلّية أو العربية.

وتستهدف المبادرة صنّاع المحتوى بهدف الخروج بمنتجات لمحتوى عربي يُضاهي المستويات العالمية، ويمكن لجميع المهتمّين التقديم عبر بوابة التسجيل في الموقع الرسمي لإثراء، وسيتم تقييم المشاريع من قبل لجان تحكيم متخصصة لاختيار الفائزين الذين سيحظون بالحصول على دعمٍ مالي وتسويقي واستشاري من مركز إثراء.

يذكر أن عدد المشاركات في النسختين الأولى 2020م والثانية 2023م وصلت إلى 1400 مشاركة، وتم اختيار 37 مشروعًا فائزًا، أثمر عنها أكثر من 300 فرصة وظيفية، 23 منها مشاريع ناشئة، علاوة على 40 كتابًا و39 فيلمًا وثائقيًا، و89 بودكاست، حيث تم تقديم 1500 ساعة استشارية، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى في مسارات الموسيقى وألعاب الجوال والمنصات الإلكترونية، بمشاركة 35 محكّمًا من أنحاء الوطن العربي بخبرات متنوعة في مجال صناعة المحتوى، لتتجاوز مجموع المنتجات الثقافية 200 منتج لمحتوى عربي.–واس