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صحة غزة: 22313 فلسطينيا إستشهدوا منذ 7 تشرين أول الماضي

1/3/2024 3:13:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 22313 شهيدا منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي.


وقالت الوزارة في بيان مقتضب "ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 22313 شهيدا و57296 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي من بينهم 128 شخصا إستشهدوا في الساعات الـ 24 الماضية."

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