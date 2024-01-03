صحة غزة: 22313 فلسطينيا إستشهدوا منذ 7 تشرين أول الماضي

وقالت الوزارة في بيان مقتضب "ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 22313 شهيدا و57296 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي من بينهم 128 شخصا إستشهدوا في الساعات الـ 24 الماضية."

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.