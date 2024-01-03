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تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

1/3/2024 3:13:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة قليلا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات منخفضة، وهنالك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية و بعض مناطق البادية و السهول .
- خطر الإنزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطول مطري.

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