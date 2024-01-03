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الجمـــارك تنــظّم دورة تدريبية ومحاضرة توعوية في استشراف المستقبل

1/3/2024 3:13:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظّمت دائرة الجمارك الأردنية دورة تدريبية جاءت على مدار 3 أيام متتالية بالإضافة إلى محاضرة توعوية في استشراف المستقبل، وذلك في إطار اهتمام الدائرة بمنظومة التدريب، والتي تأتي في قمة أولوياتها لرفع كفاءة العاملين مهنيًا، وإكسابهم مهارات متطورة تساعد في فتح آفاق جديدة أمامهم لتنفيذ متطلبات الخطة الاستراتيجية للدائرة للأعوام (2023- 2025).


وتأتي الدورة التدريبية والمحاضرة التوعوية لرفع مهارات المتدربين بالسيناريوهات المتعلقة باستشراف المستقبل الذي أصبح من الضرورات الملحّة في الوقت الحالي خاصة مع التغيرات المتسارعة والمتنامية التي يشهدها العالم في جميع المجالات في ظل تضخم البيانات وتشعبها، وتداخل الأحداث وتلاحقها وربطها بالخطة الاستراتيجية للدائرة.

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