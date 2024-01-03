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خامنئي يتوعد بـرد قاس على تفجيري كرمان

1/3/2024 3:13:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، بـ"رد قاس" إثر التفجيرين في جنوب إيران واللذين أسفرا عن مقتل أكثر من 188 شخصا تزامنا مع ذكرى مقتل الجنرال قاسم سليماني.
وقال خامنئي في بيان إن "الاعداء الأشرار والمجرمين للأمة الإيرانية تسببوا مجددا بكارثة وأسقطوا عددا كبيرا من السكان الأعزاء في كرمان شهداء"، مؤكدا أن "هذه الكارثة ستلقى ردا قاسيا بإذن الله".




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