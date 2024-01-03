خامنئي يتوعد بـرد قاس على تفجيري كرمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توعد المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، بـ"رد قاس" إثر التفجيرين في جنوب إيران واللذين أسفرا عن مقتل أكثر من 188 شخصا تزامنا مع ذكرى مقتل الجنرال قاسم سليماني.
وقال خامنئي في بيان إن "الاعداء الأشرار والمجرمين للأمة الإيرانية تسببوا مجددا بكارثة وأسقطوا عددا كبيرا من السكان الأعزاء في كرمان شهداء"، مؤكدا أن "هذه الكارثة ستلقى ردا قاسيا بإذن الله".
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