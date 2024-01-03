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إقليم البترا يرفع جاهزيته لفصل الشتاء الحالي

1/3/2024 3:13:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحثت لجنة طوارئ فصل الشتاء في سلطة اقليم البترا التنموي السياحي برئاسة مفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس حمزة العلياني ضمن اجتماع عقد في مبنى السلطة اليوم الأربعاء آلية رفع الجاهزية استعدادا لفصل الشتاء الحالي.


وأكد العلياني لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، دور لجنة الطوارئ في السلطة وكفاءتها في التعامل مع الظروف الجوية المختلفة واتخاذ الاجراءات والاستعدادات اللازمة للتعامل مع التداعيات الناجمة عنها.

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