إقليم البترا يرفع جاهزيته لفصل الشتاء الحالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحثت لجنة طوارئ فصل الشتاء في سلطة اقليم البترا التنموي السياحي برئاسة مفوض البنية التحتية والاستثمار المهندس حمزة العلياني ضمن اجتماع عقد في مبنى السلطة اليوم الأربعاء آلية رفع الجاهزية استعدادا لفصل الشتاء الحالي.
وأكد العلياني لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، دور لجنة الطوارئ في السلطة وكفاءتها في التعامل مع الظروف الجوية المختلفة واتخاذ الاجراءات والاستعدادات اللازمة للتعامل مع التداعيات الناجمة عنها.
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