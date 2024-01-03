محكمة إسرائيلية تقرر تأجيل تطبيق قانون يمنع عزل نتنياهو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تأجيل تطبيق تعديل على "قانون أساس: الحكومة" يهدف إلى منع عزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بحيث يدخل التعديل حيز التنفيذ مع بداية الدورة السادسة والعشرين للكنيست، باعتباره "تشريعًا شخصيًا يشكّل إساءة لاستخدام السلطة التأسيسية للكنيست".

وجاء قرار المحكمة بتأييد 6 قضاة من بينهم رئيسة المحكمة العليا المنتهية ولايتها، إستر حيوت، ومعارضة 5 آخرين، علمًا بأن المحكمة كانت قد نظرت بالالتماسات المقدمة ضد التعديل، في هيئة قضائية موسّعة مؤلفة من 11 قاضيا، في جلسة عقدت يوم الخميس 28 أيلول الماضي.



وكان التشريع الذي سنه الائتلاف الحكومي وصادقت عليه الكنيست في آذار الماضي، ضمن خطة إضعاف جهاز القضاء، يهدف إلى منع عزل نتنياهو، من خلال الإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه، في ظل خرقه لاتفاق تناقض المصالح الذي يقضي بمنعه من التعامل مع التغييرات القضائية بسبب محاكمته في تهم فساد خطيرة.

