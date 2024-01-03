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12 دولة توجه تحذيراً للحوثيين

1/3/2024 3:13:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت 12 دولة من بينها الولايات المتحدة بيانا مشتركا حذرا فيه جماعة الحوثيين في اليمن من عواقب تهديد اقتصاد العالم وتدفق التجارة الحر عبر الأحمر.
وقال البيان ان الهجمات في البحر الأحمر تهدد أرواح الأبرياء من كل أنحاء العالم.
وأضافت الدول في بيانها: هجمات البحر الأحمر تمثل مشكلة دولية كبيرة تتطلب عملا جماعيا.
وتابعت: ندعو لوقف هجمات البحر الأحمر والإفراج عن السفن وطواقمها المحتجزة.
وأردفت: الحوثيون يتحملون العواقب إن واصلوا تهديد اقتصاد العالم وتدفق التجارة الحر.




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