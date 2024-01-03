12 دولة توجه تحذيراً للحوثيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت 12 دولة من بينها الولايات المتحدة بيانا مشتركا حذرا فيه جماعة الحوثيين في اليمن من عواقب تهديد اقتصاد العالم وتدفق التجارة الحر عبر الأحمر.
وقال البيان ان الهجمات في البحر الأحمر تهدد أرواح الأبرياء من كل أنحاء العالم.
وأضافت الدول في بيانها: هجمات البحر الأحمر تمثل مشكلة دولية كبيرة تتطلب عملا جماعيا.
وتابعت: ندعو لوقف هجمات البحر الأحمر والإفراج عن السفن وطواقمها المحتجزة.
وأردفت: الحوثيون يتحملون العواقب إن واصلوا تهديد اقتصاد العالم وتدفق التجارة الحر.
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