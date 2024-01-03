بلدية الشوبك تنفذ مشاريع خدمية وتنموية بقيمة 4 ملايين دينار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذت بلدية الشوبك العديد من مشاريع البنية التحتية والتنموية خلال العام الماضي 2023 بقيمة بلغت 4 ملايين دينار تقريبا.



وقال رئيس البلدية عادل الرفايعة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن موازنة البلدية لم تسجل أي ديون أو عجوزات خلال 2023 ، نظرا لالتزامها بالمعايير الفضلى في التخطيط والإنفاق، مثمنا الدعم المستمر والمتابعة الحثيثة من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وفريق العمل في الوزارة، لمتابعة مشاريع البلدية لتمكينها من إنجاز مهماتها على الشكل المطلوب.

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