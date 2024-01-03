واشنطن: ما زلنا قلقين بشدة من امتداد حرب غزة لجبهات أخرى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزارة الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة لا تزال قلقة بشدة إزاء خطر امتداد صراع غزة لجبهات أخرى.



وأكد أنتوني بلينكن على عدم توسع الصراع، موضحاً أن هذا محور جهود الخارجية الامريكية.



وقال إن تصريحات الوزيرين الإسرائيليين حول إعادة توطين سكان غزة تحريضية وغير مسؤولة.



