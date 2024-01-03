واشنطن: ما زلنا قلقين بشدة من امتداد حرب غزة لجبهات أخرى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزارة الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة لا تزال قلقة بشدة إزاء خطر امتداد صراع غزة لجبهات أخرى.
وأكد أنتوني بلينكن على عدم توسع الصراع، موضحاً أن هذا محور جهود الخارجية الامريكية.
وقال إن تصريحات الوزيرين الإسرائيليين حول إعادة توطين سكان غزة تحريضية وغير مسؤولة.
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