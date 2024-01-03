الدويري : لهذا سحبت إسرائيل 5 ألوية من غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن القوات الإسرائيلية انسحبت بشكل كبير من غربي مدينة غزة وبقيت في الجزء الشرقي فقط، مشيرا إلى أنها لم تعد تهاجم إلا في منطقة البريج وسط القطاع لفصل الشمال عن الجنوب.
وأضاف الدويري أن -منها الـ5 ألوية التي أعلن عنها مؤخرا- لكنه لم ينقلها إلى مناطق أخرى، وإنما أعادها إلى غلاف غزة.
وتأتي هذه الانسحابات ضمن المرحلة الثالثة من العملية البرية التي أعلن جيش الاحتلال الشروع فيها، وفق الدويري.
وقال الدويري إن هناك حالة قتال متحرك في منطقة البريج، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تحاول السيطرة على المنطقة الفاصلة بين الشمال والجنوب.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN03012024000208011052ID1107682188
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.