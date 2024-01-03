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الدويري : لهذا سحبت إسرائيل 5 ألوية من غزة

1/3/2024 3:13:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن القوات الإسرائيلية انسحبت بشكل كبير من غربي مدينة غزة وبقيت في الجزء الشرقي فقط، مشيرا إلى أنها لم تعد تهاجم إلا في منطقة البريج وسط القطاع لفصل الشمال عن الجنوب.
وأضاف الدويري أن -منها الـ5 ألوية التي أعلن عنها مؤخرا- لكنه لم ينقلها إلى مناطق أخرى، وإنما أعادها إلى غلاف غزة.
وتأتي هذه الانسحابات ضمن المرحلة الثالثة من العملية البرية التي أعلن جيش الاحتلال الشروع فيها، وفق الدويري.


وقال الدويري إن هناك حالة قتال متحرك في منطقة البريج، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تحاول السيطرة على المنطقة الفاصلة بين الشمال والجنوب.

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