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أردنيتان ضمن قائمة أقوى 100 رئيس تنفيذي بالشرق الأوسط لعام 2023

1/3/2024 3:13:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حلّت سيدتين أردنيتين ضمن قائمة " أقوى 100 رئيس تنفيذي بالشرق الأوسط لعام 2023" التي اصدرتها مجلة فوربس الشرق الأوسط.
وجاء في المركز (79) المديرة العامة التنفيذية للبنك العربي رند الصادق، والتي تقود البنك منذ شباط 2022، حيث حقق البنك نهاية الربع الثالث من عام 2023 صافي دخل قدره 630.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 55.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وجاء في المركز (93 ) الرئيسة التنفيذية لبنك الاتحاد ناديا السعيد، التي تتولى رئاسة البنك منذ عام 2007، حيث حقق البنك بحلول نهاية عام 2022، أصول وصلت لنحو 9.4 مليار دولار، وبلغت حصته السوقية 13.25%.
وتصدر قائمة هذا العام أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في العالم، يليه سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة أدنوك، ثم أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، ليحتفظوا جميعا بتصنيفاتهم ضمن القائمة للعام الثالث على التوالي.
وتمكن القادة المصنفين في اللائحة من تحقيق إيرادات مجمعة تجاوزت تريليون دولار بينما بلغت القيمة السوقية المجمعة للشركات التي يديرونها أكثر من 5 تريليونات دولار.

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