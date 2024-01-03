وظائف شاغرة في وزارة الاتصال الحكومي

وظائف شاغرة في وزارة الاتصال الحكومي
التاريخ
1/3/2024 3:13:13 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الاتصال الحكومي اليوم الأربعاء، عن حاجتها لتوظيف عدد من حملة الشهادات بعدة تخصصات علمية.
وتاليا الوظائف المعلن عنها :
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