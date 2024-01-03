فرنسا تندد بدعوات وزيرين إسرائيليين لتهجير الفلسطينيين من غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
باريس/PNN/نددت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، بالتصريحات "الاستفزازية" التي أدلى بها وزيران إسرائيليان تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة بناء المستوطنات في القطاع.
وقالت الوزارة في بيان وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "فرنسا تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير"، داعية إسرائيل إلى الامتناع عن مثل هذه التصريحات "الاستفزازية" التي تعتبر "غير مسؤولة وتغذي التوترات".
وكان الوزيران أكدا ضرورة العمل على إيجاد مناطق تستقبل الفلسطينيين للعيش فيها بدلا من قطاع غزة، بينما أكد بن غفير أن العمل جار على تهجير الفلسطينيين.
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