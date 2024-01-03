فرنسا تندد بدعوات وزيرين إسرائيليين لتهجير الفلسطينيين من غزة

MENAFN - Palestine News Network ) باريس/PNN/نددت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، بالتصريحات "الاستفزازية" التي أدلى بها وزيران إسرائيليان تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة بناء المستوطنات في القطاع.

وقالت الوزارة في بيان وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "فرنسا تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير"، داعية إسرائيل إلى الامتناع عن مثل هذه التصريحات "الاستفزازية" التي تعتبر "غير مسؤولة وتغذي التوترات".

وكان الوزيران أكدا ضرورة العمل على إيجاد مناطق تستقبل الفلسطينيين للعيش فيها بدلا من قطاع غزة، بينما أكد بن غفير أن العمل جار على تهجير الفلسطينيين.



