إصابة شاب من ذوي الإعاقة برصاص الاحتلال شرق يطا بالخليل

إصابة شاب من ذوي الإعاقة برصاص الاحتلال شرق يطا بالخليل
التاريخ
1/3/2024 3:12:45 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل /PNN/أصيب شاب من ذوي الإعاقة بجروح، مساء اليوم الأربعاء، جراء إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص الحي تجاهه، شرق يطا جنوب الخليل.
وذكر شهود عيان لمراسلنا، أن الشاب أصيب بالأطراف السفلية، بينما كان يتواجد على جانب الطريق بالقرب من تجمع عرب النجادة في البادية البدوية شرق يطا، حيث منعت قوات الاحتلال المواطنين من الوصول إليه.
MENAFN03012024000205011050ID1107682184
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.