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إصابة شاب من ذوي الإعاقة برصاص الاحتلال شرق يطا بالخليل

1/3/2024 3:12:45 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN/أصيب شاب من ذوي الإعاقة بجروح، مساء اليوم الأربعاء، جراء إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص الحي تجاهه، شرق يطا جنوب الخليل.

وذكر شهود عيان لمراسلنا، أن الشاب أصيب بالأطراف السفلية، بينما كان يتواجد على جانب الطريق بالقرب من تجمع عرب النجادة في البادية البدوية شرق يطا، حيث منعت قوات الاحتلال المواطنين من الوصول إليه.

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