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مستعمرون يقتلعون أشجار زيتون وكرمة في نحالين غرب بيت لحم

1/3/2024 3:12:45 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/اقتلع مستعمرون، اليوم الأربعاء، عشرات أشجار الزيتون والكرمة، من أراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم .

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لمراسلنا، بأن مجموعة من المستعمرين اقتلعوا نحو 100 شجرة زيتون وكرمة في منطقة بانياس، تعود ملكيتها للمواطن جمال أحمد مصطفى.

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