مستعمرون يقتلعون أشجار زيتون وكرمة في نحالين غرب بيت لحم

مستعمرون يقتلعون أشجار زيتون وكرمة في نحالين غرب بيت لحم
التاريخ
1/3/2024 3:12:45 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/اقتلع مستعمرون، اليوم الأربعاء، عشرات أشجار الزيتون والكرمة، من أراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم .
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لمراسلنا، بأن مجموعة من المستعمرين اقتلعوا نحو 100 شجرة زيتون وكرمة في منطقة بانياس، تعود ملكيتها للمواطن جمال أحمد مصطفى.
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