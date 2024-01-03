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الاحتلال يعتقل مواطنا على الحاجز الشمالي لمدينة أريحا

1/3/2024 3:12:44 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطنا على المدخل الشمالي لمدينة أريحا.

وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أوقفت المواطن أحمد محمد محمود جلايطة، أثناء مروره على المدخل الشمالي لمدينة أريحا، واعتقلته.

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