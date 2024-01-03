الاحتلال يعتقل مواطنا على الحاجز الشمالي لمدينة أريحا

الاحتلال يعتقل مواطنا على الحاجز الشمالي لمدينة أريحا
التاريخ
1/3/2024 3:12:44 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطنا على المدخل الشمالي لمدينة أريحا.
وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أوقفت المواطن أحمد محمد محمود جلايطة، أثناء مروره على المدخل الشمالي لمدينة أريحا، واعتقلته.
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