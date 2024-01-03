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تصاعد العدوان الإسرائيلي في مدينة طولكرم: اعتقالات وتخريب مستمر

1/3/2024 3:12:43 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN/تُواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية، عدوانها العسكري في مدينة ومخيم طولكرم، ومخيم نور شمس للاجئينشرقيالمدينة، وشمالي الضفة الغربية المحتلة، تزامنًا مع عمليات إعتقال واسعة وتحقيق ميداني.

وقال مصدر صحفي، إن قوات الإحتلال واصلت حملة إعتقالاتها بحق أهالي مخيم نور شمس، وشملت كافة المنازل في المخيم (منبيتلبيت)، وضمت عائلة أبو دية من نساء وأطفال ورجال.

ولفت سكان محليون النظر إلى أن قوات الاحتلال نقلت عائلة أبو دية بإحدى آلياتها العسكرية لمكان غير معلوم.

ونبهت المصادر المحلية إلى أن آليات الاحتلال تمركزت في منطقة "دوار العليمي"، غربي طولكرم، واعترضت إحدى المركبات الخاصة،وأجبرجنود الاحتلال ركابها على النزول منها وفتشوها وأخضعوهم لتحقيق ميداني.

وذكر عدد من أهالي المخيم الذين تم احتجازهم لساعات، أن قوات الاحتلال أخضعتهم للتحقيق والاستجواب ومنعتهم من العودة إلىمنازلهمفي المخيم، وإلا سيعرضون أنفسهم للاعتقال مرة أخرى بحجة أن "العملية العسكرية" ما زالت مستمرة.

وأضاف الأهالي أن جرافات الاحتلال العسكرية واصلت عمليات التخريب والتجريف في مخيمي طولكرم ونور شمس، تزامنًا مع اقتحامقواتالاحتلال لمدارس ومحال تجارية ونشر قناصة فيها.



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