الهلال الأحمر: الاحتلال يواصل استهداف محيط مستشفى الأمل ومقر الجمعية في خان يونس

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN/ قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها المدفعي لعدة منازل وأماكن في المنطقة المحيطة لمستشفى الأمل ومقر الجمعية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تساقط الشظايا قرب مركز الإسعاف ومقر المستشفى.

وأضافت الجمعية في بيان صدر عنها، أن "الاستهداف المدفعي العنيف يتزايد في محيط مستشفى الأمل على بعد أقل من مئة متر عن مبنى المستشفى".

وتابعت أن "هذه الانتهاكات تتواصل بعد استهداف الأمس وبشكل مباشر للطابقين الثامن والسابع لمقر الجمعية الذي يأوي آلاف النازحين، الأمر الذي أدى إلى استشهاد خمسة من النازحين من بينهم رضيع لا يتجاوز عمره خمسة أيام وإصابة ثلاثة آخرين".

وأشارت إلى استهداف الاحتلال برج الإرسال الخاص بالجمعية، الأمر الذي يعرقل عمل طواقم الإسعاف لاسيما في ظل انقطاع جميع وسائل الاتصال عن محافظة خان يونس.

من جانب آخر، قالت الجمعية إن طواقمهم أخلت 7 شهداء من منطقة غرب القرارة شمال محافظة خان يونس صباح اليوم الأربعاء، :في مهمة إنسانية محفوفة بالمخاطر لإجلاء شهداء كانوا قد استشهدوا منذ أيام وعجزت مركبات الإسعاف وفرق الإنقاذ عن الوصول إليهم".

وأضافت أن "من بين الشهداء السبعة كان شقيق المسعفة منتهى وافي التي شاركت في إخلائه وعادت لتواصل عملها الإنساني".

ومساء الثلاثاء، ندّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف مقرّاً ومستشفى تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، واصفًا هذا القصف بأنّه "غير مقبول".

وقال تيدروس في بيان "أنا أشجب الضربات التي استهدفت اليوم مستشفى الأمل الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"، مؤكّدًا أنّ "عمليات القصف التي حصلت اليوم غير مقبولة. النظام الصحّي في غزّة منهار أساسًا والعاملون في مجال الصحة والمساعدات يواجهون باستمرار، بسبب الأعمال القتالية، معوّقات في جهودهم الرامية لإنقاذ الأرواح".

ومنذ بدء عدوانها الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لم تسلم المستشفيات والمرافق الصحية ومركبات الإسعاف، المحمية وفقا للقانون الدولي، من استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر القصف والحصار وقتل الطواقم الطبية واعتقالها.



