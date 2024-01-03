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ارتفاع أسعار النفط بعد تعطل أكبر حقل في ليبيا

1/3/2024 3:12:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفع خام برنت القياسي نحو دولار للبرميل، اليوم الأربعاء، بعد تقارير عن تعطل أكبر حقل نفط في ليبيا، مما أجج المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن التوتر في البحر الأحمر.
وارتفع خام برنت 63 سنتا إلى 76.52 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا إلى 70.88 دولار للبرميل.
وقال مهندسان لوكالة رويترز إن الاحتجاجات أدت إلى خفض جزئي في الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط بنحو دولارين في وقت سابق من الأسبوع بعد الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر.




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