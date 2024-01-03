ارتفاع أسعار النفط بعد تعطل أكبر حقل في ليبيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفع خام برنت القياسي نحو دولار للبرميل، اليوم الأربعاء، بعد تقارير عن تعطل أكبر حقل نفط في ليبيا، مما أجج المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن التوتر في البحر الأحمر.
وارتفع خام برنت 63 سنتا إلى 76.52 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا إلى 70.88 دولار للبرميل.
وقال مهندسان لوكالة رويترز إن الاحتجاجات أدت إلى خفض جزئي في الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط بنحو دولارين في وقت سابق من الأسبوع بعد الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر.
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