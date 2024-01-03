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صناعة الزرقاء: مليار و315 مليون دولار صادرات الغرفة لعام 2023

1/3/2024 3:12:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق، العام الماضي 1.315 مليار دولار، بحسب رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة.
وقال حمودة، في بيان اليوم الأربعاء، إن صادرات الغرفة إلى الدول العربية العام الماضي بلغت 513.5 مليون دولار، بارتفاع 4 بالمئة مقارنة بعام 2022.
وأضاف أن العراق العام الماضي تصدر الدول العربية في حجم الصادرات بقيمة 154مليون دولار، ثم السعودية بـ136.4 مليون، وفلسطين بـ55.1 مليون، والجزائر بـ25.2 مليون، ومصر بـ 18.5 مليون،وليبيا بـ12.9مليون، عُمان بـ 11.7 مليون.
وأشار إلى قيمة الصادرات إلى أسواق دول أمريكا الشمالية بلغت العام الماضي606.1 مليون دولار، بانخفاض 5 بالمئة مقارنة بعام 2022، بينما بلغت 86.2 مليون إلى الدول الآسيوية غير العربية، بارتفاع 12 بالمئة، و51.1 مليون إلى الاتحاد الأوروبي بانخفاض 1 بالمئة، و3.9 مليون دولار إلى الدول الافريقية غير العربية منخفضة 11 بالمئة عن 2022.
وقال إن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات احتل العام الماضي المرتبة الأولى بقيمة بلغت 674.77 مليون دولار، ثم الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بـ241.53 مليون، والصناعات الإنشائية بـ109.48 ملايين والصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بـ 84.70 مليون، ثم الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بـ66.65 مليون، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بـ58.81 مليون، والصناعات العلاجية واللوازم الطبية بـ45 مليونا، وقطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بـ31.11 مليون، والصناعات الخشبية والأثاث بـ 1.47 مليون دولار.




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