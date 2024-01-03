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تصريح هام من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حول خفض الفائدة هذا العام

1/3/2024 3:12:33 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الصادر مساء اليوم الأربعاء، عن اجتماع لجنة السياسة النقدية في، أن مسؤولي الفيدرالي اتفقوا على أنه سيكون من المناسب الحفاظ على الفائدة مرتفعة "لبعض الوقت"، مع اعترافهم بأنهم ربما وصلوا إلى ذروة أسعار الفائدة، وأنهم سيبدأون في التخفيض خلال عام 2024.
وجدد المسؤولون في الفيدرالي الأميركي تأكيدهم بأن السياسة ستظل في الموقف التقييدي لبعض الوقت حتى يتحرك التضخم بشكل واضح نحو الانخفاض بشكل مستدام.
وأعربت لجنة السياسة النقدية في الفيدرالي عن استعدادها لخفض سعر الفائدة الرئيسي في 2024، إذا استمر اتجاه التضخم نحو الانخفاض، على الرغم من أن توقيت مثل هذه الخطوة لا يزال غير مؤكد.
وخلال اجتماعه الأخير في 13 ديسمبر الماضي، أبقى المركزي الأميركي، أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 % ، وهو الأعلى منذ 22 عاما.




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