هيئة البحرين للسياحة والمعارض: مهرجان فاستيفال ستي ضمن موسم أعياد البحرين استقطب أكثر من 100 ألف زائر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أن مهرجان "فاستيفال ستي" استقطب أكثر من 100,000 زائر من الأفراد والعائلات من المواطنين والمقيمين والسياح، في مؤشر على النجاح الباهر لموسم "أعياد البحرين" الذي تضمن مجموعة واسعة من الفعاليات العائلية والموسيقية والثقافية والرياضية التي أقيمت في مختلف محافظات مملكة البحرين على مدى شهر كامل، وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء، وبمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم
لمقاليد الحكم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وذكرت الهيئة أن احتفالات ختام موسم " أعياد البحرين" حققت أيضاً نجاحاً كبيراً، حيث شارك فيها قرابة 7000 شخص في ووتر جاردن ستي، و21,800 في مراسي البحرين، إلى جانب حضور كبير للمناطق الأخرى التي أقيمت فيها هذه الاحتفالات في خليج البحرين، ومرفأ البحرين المالي، وقلعة البحرين، ومتحف البحرين الوطني، ونادي النجمة.
وبهذه المناسبة، قالت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة "اختتمنا موسم أعياد البحرين، والذي جمع حزمة من الفعاليات السياحية والترفيهية في مختلف مناطق ومحافظات مملكة البحرين، وشهد مشاركة واسعة وإقبالاً لافتاً من قبل الجمهور، وبشكل خاص فعاليات فاستيفال ستي، واحتفالات ختام الموسم، وبذلك تمكنا هذا العام من تجاوز التوقعات، إذ قدمنا برنامجاً غنياً متكاملاً أسهم في إثراء تجارب الجميع من مواطنين ومقيمين وسياح وزوار".
وأعربت الصيرفي عن الشكر والتقدير لكل الضيوف والمشاركين في فعاليات موسم " أعياد البحرين"، إضافة إلى الجهات الداعمة ومختلف الشركاء، وقالت "بلا شك أن النجاح الذي تحقق هذا العام يحملنا مسؤولية كبيرة لتقديم المزيد من التميز والابتكار وتحقيق تطلعات الجميع ومواصلة تنويع المنتج السياحي، وإثراء المواسم السياحية، وتنظيم المزيد من الفعاليات الجاذبة على مدار العام".
من جانبه أوضح الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض بأن هذا العام شهد تقديم فعاليات متنوعة وثرية وجاذبة ضمن موسم " أعياد البحرين"، إلى جانب تقديم مجموعة من العروض الحصرية على رحلات الطيران وعروض المجمعات والمطاعم، وسحوبات على جوائز قيّمة، إضافة إلى باقات متكاملة للسياح تشمل الإقامة والترفيه والمواصلات، وعروض الإقامة الفندقية، ودعمت كل ذلك بحملة ترويجية شاملة نجحت في استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح من جميع الدول حول العالم وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة السياحية المختلفة التي تلبي كافة الأذواق.
يشار إلى أن موسم "أعياد البحرين" تضمن أيضاً هذا العام النسخة الثانية من مهرجان القرية التراثية بتنظيم من وزارة الإعلام، كما تضمن «معرض الخريف»، ومعرض التسوق السنوي الذي يقام في مركز البحرين العالمي للمعارض، ومهرجان البحرين للتسوق، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة الموسيقية والثقافية، بما في ذلك حفلات مسرح الدانة التي قدمت باقة منوعة من الحفلات الموسيقية احتفالًا بالعيد الوطني، وحفل أوركسترا البحرين الفيلهارمونية الذي استضافه مسرح البحرين الوطني ويتضمن عرض موسيقي ثقافي بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والآثار، فضلاً عن تنظيم النسخة الثانية من مهرجان «ليالي المحرق»، والنسخة السابعة من مهرجان «بي إن بي باريبا البحرين لموسيقى الجاز 2023»، وغيرها.
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