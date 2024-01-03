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هيئة البحرين للسياحة والمعارض: مهرجان فاستيفال ستي ضمن موسم أعياد البحرين استقطب أكثر من 100 ألف زائر

1/3/2024 3:07:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أن مهرجان "فاستيفال ستي" استقطب أكثر من 100,000 زائر من الأفراد والعائلات من المواطنين والمقيمين والسياح، في مؤشر على النجاح الباهر لموسم "أعياد البحرين" الذي تضمن مجموعة واسعة من الفعاليات العائلية والموسيقية والثقافية والرياضية التي أقيمت في مختلف محافظات مملكة البحرين على مدى شهر كامل، وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء، وبمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم
لمقاليد الحكم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وذكرت الهيئة أن احتفالات ختام موسم " أعياد البحرين" حققت أيضاً نجاحاً كبيراً، حيث شارك فيها قرابة 7000 شخص في ووتر جاردن ستي، و21,800 في مراسي البحرين، إلى جانب حضور كبير للمناطق الأخرى التي أقيمت فيها هذه الاحتفالات في خليج البحرين، ومرفأ البحرين المالي، وقلعة البحرين، ومتحف البحرين الوطني، ونادي النجمة.
وبهذه المناسبة، قالت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة "اختتمنا موسم أعياد البحرين، والذي جمع حزمة من الفعاليات السياحية والترفيهية في مختلف مناطق ومحافظات مملكة البحرين، وشهد مشاركة واسعة وإقبالاً لافتاً من قبل الجمهور، وبشكل خاص فعاليات فاستيفال ستي، واحتفالات ختام الموسم، وبذلك تمكنا هذا العام من تجاوز التوقعات، إذ قدمنا برنامجاً غنياً متكاملاً أسهم في إثراء تجارب الجميع من مواطنين ومقيمين وسياح وزوار".
وأعربت الصيرفي عن الشكر والتقدير لكل الضيوف والمشاركين في فعاليات موسم " أعياد البحرين"، إضافة إلى الجهات الداعمة ومختلف الشركاء، وقالت "بلا شك أن النجاح الذي تحقق هذا العام يحملنا مسؤولية كبيرة لتقديم المزيد من التميز والابتكار وتحقيق تطلعات الجميع ومواصلة تنويع المنتج السياحي، وإثراء المواسم السياحية، وتنظيم المزيد من الفعاليات الجاذبة على مدار العام".
من جانبه أوضح الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض بأن هذا العام شهد تقديم فعاليات متنوعة وثرية وجاذبة ضمن موسم " أعياد البحرين"، إلى جانب تقديم مجموعة من العروض الحصرية على رحلات الطيران وعروض المجمعات والمطاعم، وسحوبات على جوائز قيّمة، إضافة إلى باقات متكاملة للسياح تشمل الإقامة والترفيه والمواصلات، وعروض الإقامة الفندقية، ودعمت كل ذلك بحملة ترويجية شاملة نجحت في استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح من جميع الدول حول العالم وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة السياحية المختلفة التي تلبي كافة الأذواق.
يشار إلى أن موسم "أعياد البحرين" تضمن أيضاً هذا العام النسخة الثانية من مهرجان القرية التراثية بتنظيم من وزارة الإعلام، كما تضمن «معرض الخريف»، ومعرض التسوق السنوي الذي يقام في مركز البحرين العالمي للمعارض، ومهرجان البحرين للتسوق، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة الموسيقية والثقافية، بما في ذلك حفلات مسرح الدانة التي قدمت باقة منوعة من الحفلات الموسيقية احتفالًا بالعيد الوطني، وحفل أوركسترا البحرين الفيلهارمونية الذي استضافه مسرح البحرين الوطني ويتضمن عرض موسيقي ثقافي بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة والآثار، فضلاً عن تنظيم النسخة الثانية من مهرجان «ليالي المحرق»، والنسخة السابعة من مهرجان «بي إن بي باريبا البحرين لموسيقى الجاز 2023»، وغيرها.

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