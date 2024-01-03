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الالتهابات الفيروسية تزيد خطر الإصابة بالألزهايمر

1/3/2024 3:00:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توصلت دراسة جديدة، أجريت على حوالي 500 ألف سجل طبي، إلى أن الالتهابات الفيروسية الشديدة، مثل التهاب الدماغ والالتهاب الرئوي، تزيد من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي، مثل باركنسون والألزهايمر.

وحسب ما ذكر موقع «ساينس أليرت»، فإن الباحثين وجدوا 22 صلة بين الالتهابات الفيروسية وحالات التنكس العصبي.

وأضاف أن الأشخاص الذين عولجوا من نوع من التهاب الدماغ يسمى التهاب الدماغ الفيروسي، كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الألزهايمر بنسبة 31 مرة.

وتابع أن أولئك الذين تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي بعد الإصابة بالإنفلونزا، كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الألزهايمر والخرف وباركنسون والتصلب الجانبي الضموري.

كما كشف «ساينس أليرت»، أن الالتهابات المعوية كانت أيضاً السبب في تطور العديد من أمراض التنكس العصبي.

وأوضح أن تأثير الالتهابات الفيروسية في الدماغ استمر لمدة تصل إلى 15 عاماً في بعض الحالات.

وكتب الباحثون: «من اللافت للنظر أن اللقاحات متاحة حالياً لبعض هذه الفيروسات، بما في ذلك الإنفلونزا والالتهاب الرئوي».

وأضافوا: «على الرغم من أن اللقاحات لا تمنع دائماً المرض، لكنها تقلل بشكل كبير معدلات دخول المستشفى. وتشير هذه الأدلة إلى أن التطعيم قد يخفف بعض مخاطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي».


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