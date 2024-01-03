«مجلة مجمع اللغة العربية» تؤكد مكانة الشعر وتضيء على الاستدامة اللغوية

رصدت «مجلة مجمع اللغة العربية» بالشارقة في عددها الثامن موضوعات متنوعة تتعلق باللغة العربية وآفاقها وتحدياتها، مؤكدة مكانة الشعر في الثقافة العربية والإسلامية، وأهمية البلاغة والإيجاز في النظم الشعري، كما أضاءت المجلة على أهمية الاستدامة اللغوية كمفهوم يهدف إلى حماية اللغة العربية من الانقراض والضمور، والحفاظ على هُويتها وسلامتها وتنوعها، مع التركيز على دور المؤلفين في إتقان التدقيق اللغوي.

وفي افتتاحية العدد الثامن، أكد الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، تحت عنوان «الشعر في أعين العرب» أن الشعر ديوان العرب وسجل مآثرهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متذوقاً للشعر، عالماً بما يحويه من حكم صائبة وتوجيهات سديدة، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: «إن من البيان لسحراً، وإن من الشعر لحكمة».

وتناول العدد الثامن من المجلة إطلاق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 31 مجلداً جديداً من المعجم التاريخي للغة العربية، والتي تغطي 6 أحرف، هي «الراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد»، ليصبح العدد الكلي للحروف التي تم تحريرها حتى الآن 15 حرفاً، من الهمزة إلى الضاد، وليرتفع عدد المجلدات المنجزة من المشروع إلى 67 مجلداً.



وتحت عنوان «الشارقة تحتضن أول مؤتمر للمستشرقين»، تناولت المجلة فعاليات «مؤتمر الشارقة الأول لدراسات اللغة العربية في أوروبا: واقع وآفاق»، الذي نظمه المجمع برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، في دارة الدكتور سلطان القاسمي، وبمشاركة كبيرة من العلماء والمستشرقين والمستعربين من الدول الأوروبية المختلفة، كما تناولت المجلة استقبال صاحب السمو حاكم الشارقة وفداً طلابياً من معهد الدراسات الشرقية في جامعة ياجيلونسكي ببولندا.

وأطلت مجلة المجمع في عددها الثامن على عدد من محطات المجمع في أبرز المحافل والمعارض الثقافية الإقليمية والعالمية.