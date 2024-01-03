«الشارقة للشعر العربي» ينطلق الاثنين المقبل

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، تنطلق يوم الاثنين الثامن من الشهر الجاري، فعاليات الدورة العشرين من مهرجان الشارقة للشعر العربي، وتستمر على مدى 7 أيام بمشاركة أكثر من 70 شاعراً وشاعرة وناقداً وإعلامياً يمثلون الدول العربية.

وقال عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة: «شكّل مهرجان الشارقة للشعر العربي، منصة شعرية مميزة في الساحة الثقافية العربية، بفضل رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، وقد أسّست الدورات المتعاقبة لمشهدٍ شعريٍ متنوعٍ، انطلاقاً من أسماء شعرية عربية مثّلت أجيالاً مختلفة، وجمعها الإبداع على إنتاج الشعر العربي الأصيل».

الافتتاح

يشهد قصر الثقافة في الشارقة حفل افتتاح المهرجان، حيث تبدأ الفعاليات بعرض تسجيلي للشعراء المكرمين في المهرجان، يليه قراءات لكل من الشاعرين: علي الشعالي من الإمارات، وعارف الساعدي من العراق، وسيتم تكريمهما بجائـــزة الشارقـــة للشعر العربي الدورة 12. كما سيتم تكريم الفائزين بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي في دورتها الثالثة.

جائزة القوافي

في ثاني أيام المهرجان، تحتضن دارة الدكتور سلطان القاسمي حفل توزيع جائزة القوافي الذهبية 2023 (حوليات القوافي)، لشعراء وشاعرات ساهموا بإبداعاتهم الشعرية في مجلة القوافي خلال 12 عدداً في العام 2023. في حين تتواصل فعاليات اليوم الثاني بأمسية شعرية تقام في قصر الثقافة في الشارقة، ويشارك فيها 7 شعراء.

وفي اليوم الثالث من المهرجان سيكون الجمهور على موعد مع مسرحية «مجلس الحيرة» من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من إنتاج مسرح الشارقة الوطني، وفي المساء يشهد قصر الثقافة قراءات شعرية.

ندوة فكرية

تأتي الندوة الفكرية المصاحبة للمهرجان تحت عنوان «تطوّر لغة الشعر العربي»، على جلستين تقامان في بيت الشعر.

وتتواصل القراءات الشعرية المتنوعة في المهرجان، حيث يشهد قصر الثقافة، ضمن خامس أيام المهرجان، أمسية لعدد من الشعراء العرب.

وينتقل المهرجان في يومه السابع إلى مدينة خورفكان، حيث يستضيف مجلسها الأدبي ضمن أمسية شعرية، الشعراء: حسن الزهراني (السعودية)، د. عارف الساعدي (العراق)، علي النهام (البحرين)، محمد حسن السودان، ويقدّمها الشاعر السوداني الصديق عمر الصديق.