صور إبداعية وعروض مسرحية في ختام «موسم ربع قرن للآداب والفنون»

اختتمت فعاليات «موسم ربع قرن للآداب والفنون»، الذي نظمته ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، انطلاقاً من سعيها إلى إلقاء الضوء على مواهب وإبداعات منتسبي مؤسسات ربع قرن في مختلف أشكال فنون التعبير الأدبية والفنية وتأكيداً منها على أهمية دعم وتشجيع الشباب الواعد في المجتمع المحلي والإماراتي.

حيث أقيم على مدار 3 أيام متتالية، معرض للصور في سوق شرق بمدينة خورفكان، اشتمل على أبرز نتاجات برامج التصوير الفوتوغرافي وأبرز اللوحات الفنية لمنتسبي مؤسسات ربع قرن، متضمناً مجموعة من الصور الإبداعية التي تنوعت عناصرها بين تصوير منتجات، ووجوه من زوايا مختلفة ومناظر طبيعية خلابة، وثقتها عدسات كاميرات منتسبي مؤسسات ربع قرن، بعد إتقان مهارات التعامل مع مختلف أجهزة التصوير والتعرف على أشهر قواعده، وذلك من خلال برامج التصوير المختلفة التي قدمتها المؤسسة على مدار العام المنصرم، في جميع مراكز مؤسساتها المنتشرة في أرجاء إمارة الشارقة.

لوحات فنية

كما تضمن المعرض مجموعة من أبرز اللوحات الفنية التي امتزجت فيها المواهب الفنية بالإبداع وذلك في أعمال التشكيل بالأنماط باستخدام خامات مختلفة، إلى جانب لوحات بالفن السريالي، وأعمال مستوحاة من خيال المنتسبين، أبدعوا في تشكيلها بألوان الأكريليك.



وفي السياق ذاته، استضاف حصن الذيد مجموعة من العروض المسرحية الشيقة من مخرجات برامج ربع قرن للمسرح وفنون العرض، والتي تهدف إلى غرس مجموعة من القيم في نفوس المنتسبين وجميع أفراد المجتمع أبرزها، المواطنة والانتماء والتعاون والعمل الجماعي والتسامح، حيث قدم منتسبو مراكز ناشئة الشارقة بالمنطقة الوسطى عرضاً بعنوان «فتيان الرمال»، فيما قدم مركز ناشئة واسط عرضاً بعنوان «شرخ»، وتخلل العروض مسابقات ثقافية وأنشطة تفاعلية جاذبة للجمهور.