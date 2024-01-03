نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو

أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برئاسة سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان.

ونص القرار، على عضوية كل من سعادة سعيد بن حوفان المنصوري، "نائباً للرئيس"، وسعادة مطر سهيل اليبهوني، وسعادة صالح محمد الجزيري، وفارس سهيل اليبهوني، وناصر عبدالله الشامسي، وأحمد عبدالله الرميثي، وخالد سعيد المرزوقي "عضواً منتدباً".

ويمتد التشكيل الجديد لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز