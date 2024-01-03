اتحاد الإمارات للفروسية يعتمد اللجنة المنظمة لبطولتي رئيس الدولة وكأس الأمم لقفز الحواجز



أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق برئاسة سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي تشكيل اللجنة المنظمة لبطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الأمم لقفز الحواجز 2024، من 8 إلى 11 فبراير المقبل في منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي.

وتشهد بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في نسختها الـ 13، إقامة 4 منافسات للمحترفين من فئة "5 نجوم"، وفئة " النجمتين" المفتوحة لجميع الفئات، بجانب فئتي الأطفال والناشئين.

وتشارك في كأس الأمم 11 دولة من بينها الإمارات، بالإضافة إلى إيرلندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، وبريطانيا، وهولندا، وبلجيكا، والسويد، والبرازيل.

وتتألف اللجنة من 12 عضواً برئاسة الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام للاتحاد، وسلطان محمد اليحيائي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة قفز الحواجز، نائباً للرئيس.

وتضم اللجنة أيضاً 10 أعضاء هم أحمد عبدالرحمن أمين" عضو مجلس الإدارة"، وأحمد السويدي" المدير التنفيذي"، وعبدالله النقبي، "مدير إدارة التسويق والفعاليات"، ومحمد الناخي" مدير لجنة قفز الحواجز"، وحسام زميت" رئيس قسم قفز الحواجز والترويض"، والدكتور علي الطويسي، " رئيس قسم البيطرة"، وياسر عبادة، "رئيس قسم المالية"، وعدنان الصيادي، "رئيس قسم تقنية المعلومات"، وسلطان الحوسني، "رئيس قسم التسويق"، ومعاذ العقربي، "السكرتير التنفيذي"، عضواً ومقرراً.

وتوجه الدكتور غانم الهاجري بأسمى آيات التقدير والامتنان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعمه اللامحدود لرياضة الفروسية.

كما تقدم بوافر الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، على اهتمامه بفرسان قفز الحواجز في مسيرتهم المتوّجة بالألقاب، معرباً عن خالص شكره إلى الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، على دورها الملموس وجهودها الكبيرة في متابعة منتخب قفز الحواجز، وتوفير المتطلبات التي كان لها أثر كبير في تميزه ووصوله إلى أولمبياد باريس 2024، والنتائج المتميزة في دورة الألعاب الآسيوية بالصين.

وأكد الهاجري، أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي يحرص على تبني أفضل المعايير والممارسات في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية المختلفة، لتحقيق التطور المستدام الذي يعكس ريادة دولة الإمارات.

وأعلن الهاجري استمرار الترتيبات المرتبطة باستضافة البطولتين في فبراير المقبل، من خلال المهام التي تضطلع بها اللجان المختلفة، بعد الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة المنظمة بعد قرار تشكيلها مؤخراً، مشيراً إلى استمرار المتابعة لكافة المنجزات التي تحققت، واستكمال المتطلبات المقررة في الوقت المناسب، بما يتماشى مع المكانة العالمية المرموقة لدولة الإمارات في استضافة الفعاليات الرياضية المختلفة.

وأضاف: البطولتان تمثلان قدراً كبيراً من الأهمية لمنتخب الإمارات لقفز الحواجز، كما أن بطولة الأمم تشهد مشاركة 10 منتخبات عالمية نجحت بالتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، ما يوفر فرصة كبيرة لأبطال الإمارات لاكتساب المزيد من الجاهزية قبل مشاركتهم في المحفل الأولمبي العالمي، وتقديرنا الكبير إلى جميع الشركاء في مجلس أبوظبي الرياضي و"لونجين"، ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي، على التعاون الإيجابي والتفاعل المثمر، مع اتحاد الفروسية لدعم نجاح واستضافة الفعاليات الرياضية المختلفة".

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