عبدالكريم سعيد: «بناء الأجسام» في الإمارات قادر على التألق عالمياً



أكد العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالخليج العربي ومقرها دبي، وأحد مؤسسي اللعبة، أن دولة الإمارات قادرة على التألق في رياضة بناء الأجسام على المستوى العالمي، لأنها تمتلك كل الإمكانات سواء اللوجستية أو البشرية من حيث جودة مستوى اللاعبين الممارسين، شرط أن يتم هذا الأمر بطريقة علمية احترافية تناسب مقتضيات العصر الحالي. وأضاف: سأعود إلى الوراء عند تأسيس اللعبة وإقامة أول بطولة في العام 1985 بدبي، في تلك الفترة لم أتوقع شخصياً أن تصل رياضة بناء الأجسام إلى ما وصلت إليه الآن من حيث عدد الممارسين ومراكز التدريب والبطولات، الحلم تحول إلى حقيقة، وأعتقد أن المستقبل سيكون لتلك الرياضة مع وجود الدعم والمؤازرة من الجهات المسؤولة، إضافة إلى الرعاية المادية التي ستضمن نجاح أي بطولة تنظم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وفي كل إمارات الدولة.

وأوضح رئيس الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام بدبي أن العلاقة القوية التي تجمعه بالإسباني رفائيل سانتوجا، رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، تؤهله لتنظيم بطولات بناء الأجسام واستقطاب أفضل النجوم العالمية، لا سيما أن بيئة دولة الإمارات محفزة، ولدينا مرافق متطورة، إضافة إلى الدور الريادي القادر على تشجيع النشء الصغير على ممارسة رياضة بناء الأجسام ودعم الهواة والمحترفين، كما أننا نمتلك دعماً إعلامياً سيسهم بدوره في نجاح أي بطولة، شخصياً أرى أن شباب الإمارات قادرون على تحقيق الإنجازات والنتائج المميزة في كل الرياضات، وليس بناء الأجسام فقط، خاصة مع دعم القيادة الرشيدة.

كما أوضح رئيس الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بدبي أن أكثر ما يعيق تقدم لاعب بناء الأجسام هو اقتناعه التام أن المنشطات قادرة على وصوله لأعلى المستويات، وهو أمر مرفوض في اللعبة وفي كل الرياضات، فالأضرار الناجمة عن تناول المنشطات لا حصر لها، وقادرة على هدم أي موهبة مهما كانت قيمتها، موضحاً أن الرياضة تغيرت بين الماضي والحاضر بشكل كبير بعد دخول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إذ أصبح التدريب بشكل علمي هو السبيل الوحيد لتحقيق الإنجازات والرقي بالمستويات البدنية والفنية والذهنية أسرع وأفضل من الماضي، وذلك بفضل تطور البحوث الدراسية واستثمارها لتطوير العمل الرياضي في جميع جوانبه.

وفي ختام تصريحاته، وجه العقيد «م» عبد الكريم سعيد الشكر إلى اتحاد الإمارات للياقة البدنية وبناء الأجسام، للجهود المبذولة في دعم ممارسة الرياضة بشكل مميز، ما أسهم في تحقيق إنجازات رياضية حافلة بالنجاح، مشيداً بتنوع الدورات التي تقدمها الأكاديمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي تشتمل على علم الحركة في تدريبات المقاومة، وتحدي اللياقة البدنية، وعلم النفس الرياضي، وطرح المناهج الجديدة في طرق التدريب والأبحاث الرياضية، والتغذية الرياضية، مؤكداً أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الدورات الناجحة التي تميزت بالاحترافية العالية لتشكل نجاحاً استثنائياً في بداية 2024.

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