راشد بن سعود المعلا يشهد منافسات اليوم الثالث من مهرجان أم القيوين لسباقات الهجن العربية الأصيلة

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين منافسات اليوم الثالث من مهرجان أم القيوين الثامن عشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في ميدان اللبسة، بمشاركة كبيرة من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما شهد المنافسات الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين وجمع كبير من ملاك ومحبي رياضة الهجن العربية الاصيلة.

وتضمنت منافسات اليوم الثالث إقامة أشواط الرموز الرئيسية لسن الإيذاع للجماعة أبكار وجعدان في الفترة الصباحية لمسافة 6 كلم، وأشواط الرموز الرئيسية لسن الإيذاع للشيوخ أبكار وجعدان في الفترة المسائية لمسافة 6 كلم، بالإضافة الى السباق التراثي لمسافة 1.5 كلم .

وأسفرت نتائج أشواط الفترة المسائية عن فوز "رهف" لهجن المرقاب والمضمر خميس بن سعيد الزرعي بالشوط الأول، وذهب خنجر الشوط الثاني لـ "النمر" لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا والمضمر سالم خلفان بالشاوي الغفلي .

وكان الشوط الثالث من نصيب "ملزومة" لهجن المرقاب والمضمر خميس بن سعيد الزرعي، وذهب الشوط الرابع لـ "صوغان" للشيخ راشد بن علي بن حمد المعلا، والمضمر فايز الدين محمد شاهد.

وكانت أشواط الفترة الصباحية قد أسفرت عن فوز "سمحة" لـ مبارك بطي مناخر الخييلي بالشوط الأول، والشوط الثاني ذهب لـ "إحساس" لـ سلطان شطيط عبيد الكتبي، وفي الشوط الثالث "شاهين" لـ محمد سالم دغيميل العمري، والشوط الرابع "صوغة" لـ سلطان محمد عبدالله الغفلي.

والشوط الخامس "نهب" لـ أحمد مطر ماجد الخييلي، والشوط السادس "الشمالي" لـ علي محمد علي النيادي، والشوط السابع "رشاش" سعيد عبيد جمعة عديل، والشوط الثامن "جود" لـ الغفيق الصغير عبدالله المالكي.

واختتمت منافسات اليوم الثالث من المهرجان بمنافسات السباق التراثي بحضور جمع غفير من ملاك ومحبي وعشاق رياضة الهجن، حيث يقام السباق حفاظاً على الهوية التراثية لرياضة الهجن.

وشهدت المنافسات صراعاً قوياً من المشاركين من أجل حصد الناموس، وتصدر محمد أحمد خلفان بالشاوي الغفلي أول أشواط السباق التراثي، وفي الشوط الثاني نجح راشد عبدالله بن نايع الغفلي في خطف المركز الأول ، فيما كان زايد بن خليفة الغفلي على موعد مع ناموس الشوط الثالث، وخطف حمدان بن سعيد الشيخ لقب الشوط الرابع .

وقام سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين يرافقه الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا في ختام أشواط الفترة المسائية من اليوم الثالث للمهرجان بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز