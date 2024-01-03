طرق دبي: 98% التزام المركبات الثقيلة بمعايير الحد من الانبعاثات الكربونية

أشادت هيئة الطرق والمواصلات، بالتزام الشركات والمؤسسات العاملة بقطاع النقل التجاري من خلال الشاحنات والمركبات الثقيلة، بالحد من الانبعاثات الكربونية الصادرة من عوادم هذه المركبات، وقد بلغت نسبة التزام هذه المركبات 98% تقريباً.



جاء ذلك خلال حملات تفتيشية وتوعوية نفذتها مؤخرا الفرق الميدانية التابعة لإدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص وبالتنسيق مع إدارة الخدمات الإدارية بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة مواصلات الإمارات، وذلك بهدف تعزيز ورفع مستوى أهمية الحد من الانبعاثات الكربونية الصادرة من عوادم المركبات الثقيلة.

وأشاد عيسى الأميري، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بالتزام الشركات والمؤسسات المالكة للمركبات الثقيلة ومنها شاحنات نقل البضائع بمعايير الحد من الانبعاثات الكربونية، قائلا: "لقد بلغت نسبة التزام هذه الجهات (98%) تقريبا، وهذا إن دَلَّ على شيء فإنما يَدُلُّ على مستوى الوعي الذي تتمتع به هذه الشركات والمؤسسات. وقد استمرت الحملة التفتيشية لمدة أسبوع، وشملت مختلف أنواع المركبات الثقيلة في عدد من الشوارع والطرق الحيوية في دبي. وقد جسّدت الحملة الغاية الاستراتيجية الثانية المتمثّلة بالاستدامة والثالثة للهيئة المتمثلة بالصحة والسلامة والأمن."



ويأتي تنظيم أنواع مختلفة من الحملات ضمن إطار الخطط الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات التي تُنَفَّذُ على مدار العام من منطلق الحرص الدائم للهيئة على نشر الوعي البيئي وتعزيز السلامة المرورية للطرق، حيث تتضمن هذه الحملات محاور توعوية وتثقيفية موجهة للسائقين لضمان الالتزام والتقيد بالمعايير والمتطلبات الفنية واشتراطات السلامة المرورية لقيادة الشاحنات والمركبات الثقيلة بشكل آمن على الطرق.كما تُجَسِّدُ هذه الحملات أهداف الهيئة لتعزيز سلامة التنقل وجعل الطرق أكثر أماناً، لترجمة رؤيتها: الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز