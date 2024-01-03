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«صحة دبي» تصدر النسخة الثانية من الدليل الإرشادي

1/3/2024 3:00:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

الدليل لإرشادي لهيئة الصحة بدبي اضغط هنا

أصدرت هيئة الصحة بدبي ممثلة باللجنة الطبية النّسخة الثانية لدليلها الإرشادي الذي يستهدف جميع موظفي حكومة دبي والمتعاملين الخارجيين.

وأجرت الهيئة بعض التحديثات
اللازمة وتم اعتماد الدليل من اللّجان الطبية على مستوى الدولة، ليكون مرجعاً لها لاتخاذ القرارات وفقاً للتّشريعات ذات الصّلة.

ويتكون الدليل الإرشادي المحدّث من 194 صفحة موزعة على تسعة فصول تتضمن قواعد وأسس وضوابط اتخاذ القرار لضمان الحوكمة والمساواة بين موظفي حكومة دبي فيما يتعلق بعمليّات التّدقيق الطبي، وطلبات الإجازات المرضية، وتحديد نسب العجز الناتجة عن إصابات العمل والأمراض المهنيّة، والتّوصية بتخفيف ساعات عمل الموظفين لأسباب صحيّة، والتوصية بإنهاء خدمات الموظفين لأسباب صحيّة وغيرها.



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