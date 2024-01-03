مؤسسة دبي للمستقبل: المنتدى الاستراتيجي يعزز استشراف مستقبل العالم العربي

أكد خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن المنتدى الاستراتيجي العربي أحد أهم التجمعات العربية التي تستضيفها دولة الإمارات، وخلال عقدين من الزمان استطاع أن يركز على هدفه الرئيسي في استشراف المستقبل فيما يخص التحديات التي تواجه العالم العربي وأيضاً يضع مؤشرات للمستهدفات التي تحتاجها المنطقة.

,لفت بالهول في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال انطلاق أعمال المنتدى الاستراتيجي العربي اليوم بدبي تحت عنوان "حالة العالم العربي سياسياً واقتصادياً 2024"، إلى أهمية المنتدى فيما يخص التكاتف والتلاحم بين الخبراء العرب من أجل وضع خارطة طريق لمواجهة تلك التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مثمناً كلمة معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي التي رصد فيها التحولات الأساسية في المشهد الاستراتيجي بالمنطقة والعالم، وطرح معاليه تساؤلات عن مستقبل المنطقة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن المنتدى ركز بصورة رئيسية على تكاتف دول منطقة الخليج العربي في الكثير من القضايا الاقتصادية وأيضا تقديم المساعدات الإنسانية للعديد من الدول العربية ، إضافة إلى قضايا هامة مثل وضع تشريعات للتحديات الرقمية، مؤكداً أن تلك المبادرات تصب في مصلحة المواطن العربي.

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