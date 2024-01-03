المنتدى الاستراتيجي العربي يقدم مقاربة جديدة لتطورات الأحداث العالمية وانعكاساتها على المنطقة

قدم البروفيسور فرانسيس فوكوياما أستاذ العلوم السياسية ومؤلف كتاب "نهاية التاريخ"، والدكتور باراغ خانا المؤسس والشريك لـ "فيوتشر ماب" مقاربة جديدة لتطورات الأحداث العالمية، وانعكاساتها على المنطقة العربية وخارطة التوازنات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال مشاركتهما في جلسة "ماذا يريد العالم من العالم العربي؟" ضمن المنتدى الاستراتيجي العربي 2024 الذي عقد اليوم في دبي، وحاورهما شون كليري من مؤسسة "فيوتشر وورلد".

واعتبر البروفيسور فرانسيس فوكوياما خلال حديثه، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أن ما نشهده من أحداث وتطورات في هذه الفترة، تمثل لحظات حاسمة في التاريخ وأن اتجاه العالم في المستقبل القريب يتوقف على تداعيات ما سيحدث في 2024.

وركز البروفيسور فرانسيس فوكوياما في مداخلته على ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن ما يحدث فيها يُعدّ بوصلة لما يحدث في العالم، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تغيرت على مدى السنوات العشر الماضية.

ولفت صاحب الكتاب الشهير "نهاية التاريخ والإنسان الاخير" إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الجاري باعتبارها حدثاً مفصلياً في رسم ملامح مستقبل الولايات المتحدة والعالم.

وقال: "ستكون انتخابات الرئاسة في 2024 واحدة من أهم الانتخابات في التاريخ الحديث، في حال كانت بين جو بايدن ودونالد ترامب، فإذا فاز الديمقراطيون فقد تكون تلك نقطة تحول بالنسبة إلى العالم، أما إذا فاز ترامب فستتأثر جميع دول العالم، خصوصاً لجهة ما يعد به ترامب من تغييرات في السياسة الخارجية".

-علاقات إيجابية

من جهته، أكد الدكتور باراغ خانا أن المنتدى الاستراتيجي العربي يعد إحدى أهم الفعاليات التي يشهدها العالم العربي.

وقال: "إن ما يريده العالم من المنطقة العربية يتقاطع مع يريده العالم العربي لنفسه، وهو أن يكون محوراً مستقراً للغاية، يربط بين المناطق الاقتصادية والاستراتيجية الكبرى"، معيداً التذكير بما قاله قبل خمسة أعوام خلال زيارته دبي "إن الشرق الأوسط منطقة عبور حيوي بين حضارات أوروبا وآسيا وأفريقيا".

ونوه الدكتور باراغ خانا إلى أن آسيا مهمة جدا بالنسبة إلى العالم العربي، لأنها أكبر مستثمر في المنطقة، كما تطرق باراغ إلى أهمية منظمة "البريكس" والتوسع في عضويتها، وكذلك الوضع الأمني في البحر الأحمر والمحيط الهندي، ومدى تأثر دول آسيا بالتهديدات التي تواجهها التجارة العالمية في البحر الأحمر.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز