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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رهينة في غزة أثناء محاولة تحريره

1/3/2024 3:00:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل رجل إسرائيلي /25 عاما/ في قطاع غزة الشهر الماضي أثناء محاولة قامت بها قوات خاصة إسرائيلية لتحريره.

وتم خطف الشاب من مستوطنة بئيري واقتياده إلى قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

ووفقا للجيش، لم يتضح ما إذا كان الرجل لقي حتفه على يد خاطفيه أم بنيران إسرائيلية. وتم إعلان مقتل الطالب الشهر الماضي.

ونشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعا مصورا في ديسمبر الماضي، أظهر في البداية الشاب حيا، وفي نهايته ظهرت جثة تغطيها الدماء.

وذكرت كتائب القسام آنذاك أنه لقي حتفه أثناء محاولة قوات إسرائيلية تحريره.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى تحتجز حاليا 133 رهينة وأسيرا في قطاع غزة.


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