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المحكمة العليا في إسرائيل تؤجل تفعيل قانون يقلص فرص عزل نتنياهو

1/3/2024 3:00:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قضت المحكمة العليا في إسرائيل أن قانونا يقلص فرص عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يدخل حيز التنفيذ فقط بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدة أن القانون تمت صياغته لأسباب شخصية بشكل واضح.


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