المحكمة العليا في إسرائيل تؤجل تفعيل قانون يقلص فرص عزل نتنياهو

المحكمة العليا في إسرائيل تؤجل تفعيل قانون يقلص فرص عزل نتنياهو
التاريخ
1/3/2024 3:00:55 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قضت المحكمة العليا في إسرائيل أن قانونا يقلص فرص عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يدخل حيز التنفيذ فقط بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدة أن القانون تمت صياغته لأسباب شخصية بشكل واضح.
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