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الوكالة الذرية تعلن منعها من دخول أقسام في محطة زابوريجيا النووية

1/3/2024 3:00:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء، عدم تمكنها من دخول أقسام تضم مفاعلات عديدة في محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، التي تشهد انقطاعاً متكرراً للتيار الكهربائي.

وقالت الوكالة الأممية في بيان إن خبراء تابعين لها "ما زالوا غير قادرين على الوصول إلى كل أقسام الموقع" في جنوب أوكرانيا.

وأضافت "مدى الأسبوعين الماضيين، لم يُسمح لهم بدخول غرف المفاعلات في الوحدات 1 و2 و6" في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، التي تسيطر عليها روسيا منذ مارس 2022.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "للمرة الأولى، لم يُسمح لهم بالوصول إلى حرم مفاعل وحدة متوقفة"، حيث "يوجد قلب المفاعل والوقود المستهلك".

وتابعت الوكالة "بالإضافة إلى ذلك، ما زال الوصول إلى أجزاء معينة من غرف التوربينات محدوداً". وما زالت الوكالة تنتظر أيضًا "الوصول إلى أسطح المفاعلات".

واستهدفت ضربات محطة زابوريجيا وانقطعت عن شبكة الكهرباء ثماني مرات، وأصبحت في وضع دقيق يثير مخاوف من وقوع حادث نووي كبير.

وتتبادل كييف وموسكو اتهامات بالتخطيط للتسبب بحادث في الموقع. وتنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية دائماً فريقاً من الخبراء في الموقع.

وأعلنت أيضًا أنّه منذ إجراء أعمال بات هناك خط كهرباء للطوارئ سيكون "قادرًا تلقائيًا على توفير الكهرباء من دون تدخل يدوي وبالتالي متأخر، شرط أن يظل قيد التشغيل".

وقالت "هذا تطور مهم، لأنه يسمح بضمان استقلال نظام إمداد الموقع بالطاقة، على الرغم من أن الوضع العام لإمدادات الطاقة خارج الموقع ما زال هشاً جداً".


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