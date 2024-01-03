الرجاء يهزم الوداد في مباراة قمة ليتصدر الدوري المغربي

سجل الرجاء هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2-صفر على مضيفه الوداد ويتصدر دوري المحترفين المغربي لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وانفرد الرجاء بصدارة المسابقة وله 30 نقطة متقدما بثلاث نقاط على الجيش الملكي حامل اللقب الذي يستضيف المغرب التطواني غدا الخميس.

وظل الوداد، الذي تلقى هزيمته الثانية تواليا، في المركز الثالث برصيد 23 نقطة وله مباراة مؤجلة.

وسجل هشام أيت برايم مدافع الوداد بالخطأ في مرماه وهو يحاول إبعاد عرضية صابر بوغرين بعد ست دقائق من الاستراحة.

وعزز البديل محمد زريدة تقدم الفريق الزائر في الدقيقة 64 بعد هجمة مرتدة قادها زميله يسري بوزوق.

وحاول الوداد تقليص الفارق لكن ضربة رأس القائد يحيى جبران مرت بجوار القائم الأيسر قبل ربع ساعة من النهاية.

وكاد الرجاء أن يسجل الهدف الثالث لولا تألق يوسف المطيع حارس الوداد الذي أبعد ركلة حرة نفذها نوفل الزرهوني في الدقيقة 82.

وفي وقت لاحق، حول مولودية وجدة تأخره بهدف وسجل هدفين في آخر عشر دقائق من الشوط الثاني ليفوز 2-1 على ضيفه الفتح الرباطي الذي أكمل المباراة بنقص عددي.

ورفع مولودية وجدة، الذي حقق فوزه الثالث تواليا، رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن.

وظل الفتح الرباطي في المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

وتقدم الفريق الزائر في الدقيقة 36 عن طريق حميد أحداد لكنه تلقى ضربة بعد طرد المدافع حمزة المودن لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية بعد ساعة من اللعب.

واستغل مولودية وجدة الموقف وتعادل بضربة رأس من أمين صوان في الدقيقة 80 قبل أن يسجل الحبيب بريجة هدف الفوز قرب النهاية بعد تمريرة عرضية





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