البيت الأبيض: أمريكا ليس لديها دليل على وقوف إسرائيل وراء انفجاري إيران

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة ليس لديها دليل على أن إسرائيل تقف وراء انفجارين أوديا بحياة 100 شخص وأصابا العشرات في مقبرة بإيران اليوم الأربعاء خلال إحياء ذكرى مقتل القائد العسكري قاسم سليماني.
وكان سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قتل في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد عام 2020.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN03012024000110011019ID1107682048
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.