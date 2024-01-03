البيت الأبيض: أمريكا ليس لديها دليل على وقوف إسرائيل وراء انفجاري إيران

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة ليس لديها دليل على أن إسرائيل تقف وراء انفجارين أوديا بحياة 100 شخص وأصابا العشرات في مقبرة بإيران اليوم الأربعاء خلال إحياء ذكرى مقتل القائد العسكري قاسم سليماني.

وكان سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قتل في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد عام 2020.





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