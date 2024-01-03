ارتفاع أسعار النفط في ظل تنامي مخاوف الإمدادات في ليبيا والبحر الأحمر





ارتفع خام برنت القياسي نحو دولار للبرميل أمس بعد تقارير عن تعطل أكبر حقل نفط في ليبيا مما أجج المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن التوتر في البحر الأحمر.

وخلال التداولات، ارتفع خام برنت 63 سنتا إلى 76.52 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا إلى 70.88 دولار للبرميل.

وقال مهندسان لرويترز إن الاحتجاجات أدت إلى خفض جزئي في الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط بنحو دولارين في وقت سابق من الأسبوع بعد الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر.

وقد يؤدي اتساع رقعة الصراع إلى إغلاق ممرات مائية مهمة لنقل النفط وتعطيل الإمدادات.

وقال تاماس فارجا من شركة (بي.في.إم) للوساطة في مجال النفط «رغم عدم تأثر إمدادات النفط، مثلما تبين في أسعار البيع أمس، فإن التوتر ظاهر».

واختتم الخامان التداولات جلسة الثلاثاء، على تراجع يفوق الواحد بالمئة وسط تفاؤل بخفض مبكر وكبير في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، كبحت توقعات بوفرة المعروض في النصف الأول من 2024 الأسعار قبل خطط من تكتل أوبك+ لعقد اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوائل فبراير.

وقالت ثلاثة مصادر من أوبك+ لرويترز إن الموعد المحدد للاجتماع لم يتقرر بعد.

وقال كريج إيرلام، محلل شركة الوساطة المالية أواندا، إن تركيز السوق سيعود إلى الطلب وما إذا كانت البنوك المركزية قادرة على تحقيق الهبوط السلس الذي كانت تهدف إليه.

وقال «أي أداء متفوق للاقتصاد العالمي من شأنه أن يخفف العبء على أوبك+ في وقت يبدو فيه الالتزام بالحصص أنه سيمثل صراعا (بين الدول الأعضاء)».

وقبل صدور بيانات مخزونات الولايات المتحدة الأسبوعية، توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع مخزونات الخام في أحدث أسبوع مع ترجيح زيادة مخزونات البنزين ونواتج التقطير.