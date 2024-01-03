الأسهم الأوروبية تشهد أسوأ يوم لها منذ 8 أسابيع بعد انتعاش 2023

انخفض المؤشر القياسي الأوروبي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في عمليات بيع واسعة النطاق اليوم الأربعاء، ما يمثل اختباراً لمسيرة الصعود في 2023 التي حفزتها آمال بتحول البنوك المركزية الكبرى إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً هذا العام.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.9 %، ليسجل أدنى مستوياته منذ 14 ديسمبر وأسوأ أداء في يوم واحد منذ نوفمبر.

وانخفضت المؤشرات الرئيسية في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا بأكثر من واحد بالمئة لتصل قرب أدنى مستوياتها في شهر واحد.

وقاد قطاع البناء والمواد الانخفاضات، إذ انخفض 2.9 % في أكبر تراجع في يوم واحد منذ نحو ستة أشهر.

وانخفض مؤشر قطاع الخدمات المالية 2.5 % في حين دفع تراجع أسعار المعادن قطاع الموارد الأساسية إلى الانخفاض 2.3 بالمئة.

وأدت التوقعات المتزايدة بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في 2024 إلى ارتفاع المؤشر ستوكس 600 القياسي 12.7 بالمئة في 2023.

وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض قبل إصدار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي لشهر ديسمبر والذي يقدم مؤشرات عن مسار أسعار الفائدة هذا العام.

على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر قطاع الرعاية الصحية 0.8 % مسجلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي في حين ارتفع سهم قطاع الاتصالات 0.2 %.