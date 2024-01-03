الأسهم الأوروبية تشهد أسوأ يوم لها منذ 8 أسابيع بعد انتعاش 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
انخفض المؤشر القياسي الأوروبي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في عمليات بيع واسعة النطاق اليوم الأربعاء، ما يمثل اختباراً لمسيرة الصعود في 2023 التي حفزتها آمال بتحول البنوك المركزية الكبرى إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً هذا العام.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.9 %، ليسجل أدنى مستوياته منذ 14 ديسمبر وأسوأ أداء في يوم واحد منذ نوفمبر.
وانخفضت المؤشرات الرئيسية في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا بأكثر من واحد بالمئة لتصل قرب أدنى مستوياتها في شهر واحد.
وقاد قطاع البناء والمواد الانخفاضات، إذ انخفض 2.9 % في أكبر تراجع في يوم واحد منذ نحو ستة أشهر.
وانخفض مؤشر قطاع الخدمات المالية 2.5 % في حين دفع تراجع أسعار المعادن قطاع الموارد الأساسية إلى الانخفاض 2.3 بالمئة.
وأدت التوقعات المتزايدة بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في 2024 إلى ارتفاع المؤشر ستوكس 600 القياسي 12.7 بالمئة في 2023.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض قبل إصدار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي لشهر ديسمبر والذي يقدم مؤشرات عن مسار أسعار الفائدة هذا العام.
على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر قطاع الرعاية الصحية 0.8 % مسجلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي في حين ارتفع سهم قطاع الاتصالات 0.2 %.
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