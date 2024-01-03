الشموع المعطرة مضرة بالصحة

MENAFN - Khaberni) خبرني - حذر خبير من إضاءة الشموع المعطرة في المنازل، مؤكداً أن حرقها قد يزيد من خطر حدوث مشاكل صحية سيئة، بحسب صحيفة «الصن» البريطانية.

وقد تم ربط استخدام العطور بالصداع النصفي، وتهيّج العينين والحلق، وزيادة خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، وفقاً لتاماس بانديكس، أخصائي الصحة العامة في جامعة سيملفيس في المجر.

وأوضح الخبير أنه إلى جانب تهوية منازلنا بشكل متكرر، فإن أفضل طريقة لتحسين جودة الهواء الداخلي هي تقليل المواد الكيميائية التي نستخدمها.