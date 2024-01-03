الشموع المعطرة مضرة بالصحة

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- Khaberni) خبرني - حذر خبير من إضاءة الشموع المعطرة في المنازل، مؤكداً أن حرقها قد يزيد من خطر حدوث مشاكل صحية سيئة، بحسب صحيفة «الصن» البريطانية.
وقد تم ربط استخدام العطور بالصداع النصفي، وتهيّج العينين والحلق، وزيادة خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، وفقاً لتاماس بانديكس، أخصائي الصحة العامة في جامعة سيملفيس في المجر.
وأوضح الخبير أنه إلى جانب تهوية منازلنا بشكل متكرر، فإن أفضل طريقة لتحسين جودة الهواء الداخلي هي تقليل المواد الكيميائية التي نستخدمها.
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