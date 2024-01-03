الخارجية الأمريكية: واشنطن ليست ضالعة بأى شكل فى انفجارات إيران

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية نقلت عن مصادر أكدت وجود حقيبتين مفخختين لدى بوابة طريق "كلزار الشهداء" ويبدو أنه تم تفجيرهما عن بعد عبر الريموت كنترول، كما ارتفع اعداد الضحايا لـ 53 و71 مصابا.

وكان نائب محافظ كرمان وصف الحادث الذى وقع قرب الطريق المؤدى إلى مقبرة

كرمان

المدفون فيها قاسم سليمانى فى المحافظة وبالقرب من مسجد صاحب الزمان بالارهابى قائلا "الحادث ناجم عن هجوم إرهابى وليس حادثًا عرضيًا كما تداول"

وبحسب

العلاقات العامة بإدارة الطوارئ فى إيران وقع حادث انفجار فى نفق "كنبد جبليه"، وأضاف: بعد دقائق من هذا الحادث وقع انفجار ثان فى بوابة "قلى بيك".