Thursday, 04 January 2024 12:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخارجية الأمريكية: واشنطن ليست ضالعة بأى شكل فى انفجارات إيران

1/3/2024 2:42:19 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ليست ضالعة بأى شكل في انفجارات إيران، مضيفة أنه لم يتم إبلاغنا بالهجوم الذى وقع جنوب بيروت، وأنه ليس من مصلحة حزب الله وإسرائيل توسيع الصراع، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية نقلت عن مصادر أكدت وجود حقيبتين مفخختين لدى بوابة طريق "كلزار الشهداء" ويبدو أنه تم تفجيرهما عن بعد عبر الريموت كنترول، كما ارتفع اعداد الضحايا لـ 53 و71 مصابا.

وكان نائب محافظ كرمان وصف الحادث الذى وقع قرب الطريق المؤدى إلى مقبرة
كرمان
المدفون فيها قاسم سليمانى فى المحافظة وبالقرب من مسجد صاحب الزمان بالارهابى قائلا "الحادث ناجم عن هجوم إرهابى وليس حادثًا عرضيًا كما تداول"

وبحسب
العلاقات العامة بإدارة الطوارئ فى إيران وقع حادث انفجار فى نفق "كنبد جبليه"، وأضاف: بعد دقائق من هذا الحادث وقع انفجار ثان فى بوابة "قلى بيك".







MENAFN03012024000132011024ID1107681998

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث